Alejandro Garnacho envía un mensaje de Chelsea después de ser golpeado en debut después de la salida de Man United

El nuevo News United News contiene un mensaje de Alejandro Garnacho después de hacer su debut en la Premier League para Chelsea

Alejandro Garnacho en acción para Chelsea durante su debut (Imagen: Getty Images)

El ex jugador de ala del Manchester United, Alejandro Garnacho, fue a las redes sociales después de debutar para Chelsea el sábado por la noche.

El jugador de 21 años completó el cambio de £ 40 millones a Stamford Bridge durante la ventana de transferencia de verano e hizo su primera actuación en el emocionante empate 2-2 de Chelsea en Brentford. Se puso de pie en el minuto 79, justo antes de que Brentford anotara para recuperar el liderazgo.

Al final, West -Londers no tuvo éxito en asegurar los tres puntos cuando Fabio Carvalho fue el mismo en el minuto 93.

Garnacho publicó un mensaje en Instagram al día siguiente y escribió: «Muy feliz de usar esta camiseta por primera vez. Puedes ver el miércoles en la UCL (UEFA Champions League). Gracias por el apoyo de Blues».

Alejandro Garnacho ha publicado un mensaje en las redes sociales

Jamie Redknapp criticó al internacional de Argentina por ‘caer el sueño’, permitiendo que Carvalho flote libremente en la caja y se llevó un punto tardío para Brentford.

«Lo que sucede a medida que se desarrolla es que esta es la lucha más importante. Garnacho tiene un trabajo que hacer, tiene que marcar Carvalho», explicó Redknapp, identificando al extremo y Carvalho en la pantalla deportiva de Sky. «Ese es tu trabajo. Simple así.

«No lo pierdas, ahora eres uno de los jugadores defensivos aquí. Si él viene detrás de ti, está en ti. Todos intentan ganar ese primer contacto; no es fácil, Brentford tiene varios niños grandes. Pero Garnacho simplemente se queda dormido en el momento vital. [Carvalho] está en el poste trasero. «

Mientras tanto, Shay también criticó la reacción del extremo antes del propósito de las abejas. «Esté atento a Garnacho en la parte de atrás, sé que es un jugador atacante, pero anteriormente tenía una advertencia», dijo el ex portero en el partido del día.

«Lo único que Garnacho tiene que hacer es marcar a su esposo y no anota a Brentford. Se apaga y reacciona demasiado tarde. La forma de su cuerpo está completamente incorrecta, mira la pelota, debe estar pegado a Carvalho, de hombre a hombre. Se apaga, reacciona demasiado tarde, la pelota está en la parte posterior de la red».

—

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.