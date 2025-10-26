Alejandro Garnacho envía un brutal recordatorio al Man United tras el doble rechazo de Rubén Amorim

Alejandro Garnacho anotó su primer gol con el Chelsea cuando se enfrentaron al Sunderland el sábado, y la estrella argentina hizo recordar al Man Utd con su celebración.

Alejandro Garnacho celebra con Pedro Neto tras su primer partido con el Chelsea ante el Sunderland (Imagen: Chelsea FC a través de Getty Images)

El ex jugador del Manchester United Alejandro Garnacho anotó su primer gol con el Chelsea contra el Sunderland el sábado y lo celebró de una manera que le recordó a su antiguo club lo rápido que pueden cambiar las cosas en el fútbol. La estrella argentina se mudó a Stamford Bridge por £ 40 millones el verano pasado, y no es el único exjugador del United al que le han mostrado la puerta con Ruben Amorim.

Después de anotar contra los Gatos Negros, Garnacho se sentó en la cartelera para celebrar junto con su compañero Pedro Neto. Esto reflejó una celebración similar durante la victoria del United sobre el West Ham en febrero de 2024 en la que participaron Kobbie Mainoo y Rasmus Hojlund, que algunos interpretaron como un golpe al exjugador de los Hammers, Mohammed Kudus.

En ese momento, las fotografías del trío se exhibieron como evidencia de que el futuro era brillante para el United, con Hojlund y Garnacho anotando en la victoria por 3-0. Sin embargo, una derrota ante el West Ham casi nueve meses después provocó la destitución del técnico Erik ten Hag, y su sucesor Amorim ha pasado por momentos difíciles en el campo, con dos de los tres jugadores del icónico partido autorizados a continuar y el otro luchando por conseguir minutos.

Garnacho ahora ha abandonado definitivamente el club, mientras que se espera que Hojlund haga lo mismo después de mostrar signos iniciales positivos tras su traslado al Napoli. Mainoo permanece en el United, pero aún no ha iniciado ningún partido de liga esta temporada.

Garnacho estuvo involucrado en celebraciones similares del Manchester United contra el West Ham en febrero de 2024 (Imagen: AFP vía Getty Images)

Esta situación subraya el rápido ritmo de cambio en el fútbol. No sólo los tres ex jugadores del United terminaron en diferentes ciudades, sino que Ten Hag también perdió dos puestos directivos, mientras que su etapa en el Bayer Leverkusen duró solo 60 días.

La salida de Garnacho del United quedó prácticamente confirmada por su reacción ante su exclusión de la final de la Europa League. El extremo cuestionó abiertamente la selección del equipo de Amorim a pesar de entrar como suplente cuando los Rojos intentaron y no lograron encontrar el empate.

«Hasta que llegamos a la final jugué todas las rondas. Y hoy jugué veinte minutos, no lo sé», dijo. «Voy a intentar disfrutar del verano y ver qué pasa después».

Alejandro Garnacho marca ante el Sunderland (Imagen: Chelsea FC a través de Getty Images)

Garnacho fue degradado al ‘escuadrón bomba’ del United durante los meses de verano, donde no participó en los partidos de pretemporada mientras Amorim buscaba moverlo junto a varios compañeros de equipo. Sin embargo, tras la victoria del Chelsea en la Liga de Campeones sobre el Benfica, el jugador siguió insistiendo en que no hay animosidad hacia su antiguo club.

“Creo que fue un momento difícil allí, entrenar solo”, dijo Garnacho a TNT Sports. «Pero no tengo nada malo que decir sobre el club, mi antiguo club, el Manchester United. Fue simplemente un mal momento en mi vida, pero ahora estoy muy feliz de estar aquí y jugar en esta competición y conseguir los tres puntos hoy».

