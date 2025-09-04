Alejandro Garnacho elige el jugador de Man United después de anunciar la transferencia de Chelsea

La nueva noticia del Manchester United como el jugador de ala de Nu-Chelsea, Alejandro Garnacho, va a las redes sociales.

Bruno Fernandes y Alejandro Garnacho. (Imagen: Matt West/Rex/Shutterstock)

Alejandro Garnacho se está instalando en su nueva casa con Chelsea, finalmente, completando su transferencia de £ 40 millones lejos del Manchester United en los últimos días de la ventana de transferencia de verano.

El atacante completó su cambio a Stamford Bridge el sábado por la noche, después de mirar a sus nuevos compañeros de equipo que derrotaron a Fulham más temprano en el día. Deja a United después de llegar al club en 2020 desde la Academia del Atlético de Madrid.

Durante su estadía en Old Trafford, Garnacho pronto se convirtió en un elemento fijo en el primer equipo. Sin embargo, la llegada de Ruben Amorim la temporada pasada fue el comienzo de la ruina con una serie de incidentes que lo llevaron a ser colocado en el ‘escuadrón de bombas’ en United este verano.

El movimiento de sus sueños al Chelsea se confirmó al final de la ventana de verano y, aunque no tenía lugar en el equipo de Argentina para el descanso internacional de este mes, el jugador de 21 años trabajó en el área de entrenamiento de los Blues antes del regreso del fútbol nacional.

El miércoles, se dio a conocer el número de camisa de Garnacho en Londres y recibió un guiño a su primera canción en United. El atacante llevó el No. 49 para su primera temporada en el primer equipo, antes de convertirse en el titular del No. 17.

Después de confirmar su nuevo número de camisa, Garnacho fue a las redes sociales para responder. Después de compartir el anuncio de video del Chelsea sobre su historia, colocó una imagen de él que llevaba el número 49 en United junto a su ahora ex compañero de equipo y capitán Bruno Fernandes.

La foto que Alejandro Garnacho publicó en su historia de Instagram. (Imagen: Instagram)

La imagen fue seguida por Garnacho en acción en Cobham con una sonrisa en su rostro. La historia incluía la conversación de amor y el emoji de fútbol.

