Alejandro Garnacho deja claro sus sentimientos sobre el trato de Rubén Amorim a Kobbie Mainoo en el Man United

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, ha sido criticado por su trato hacia Kobbie Mainoo

Alejandro Garnacho mostró su apoyo a Kobbie Mainoo. (Imagen: John Walton/PA Wire)

A Alejandro Garnacho le ha gustado una publicación en las redes sociales después de que Paul Scholes criticara la forma en que el Manchester United manejó la situación de Kobbie Mainoo. El argentino pareció ofrecer apoyo a su excompañero, mientras que el internacional inglés sigue siendo dejado de lado por el entrenador Rubén Amorim.

El ícono del United ha criticado el trato dado al graduado de la academia de 20 años después de que la reciente actividad de transferencias en Old Trafford haya visto a jugadores como Scott McTominay ir viento en popa en la Serie A con el Napoli. Mainoo fue suplente no utilizado en el empate contra el West Ham United del jueves.

Scholes lanzó una publicación con clasificación X en las redes sociales afirmando que el mediocampista está «arruinado».

Escribió: “Bulls**** ¡El niño está arruinado y no juega en un equipo que no tiene control sobre un partido de fútbol!

«Odio ver que los jugadores locales se vayan, pero probablemente sea lo mejor para él ahora, ya es suficiente».

El mensaje fue publicado en el Instagram del ganador de la Premier League y poco después fue compartido como mensaje por una cuenta de fan del United. Se revela que a Garnacho le gustó el post.

A pesar de marcharse al Chelsea por £40 millones en el verano, ofreció su apoyo a su excompañero.

Una cuenta publicó una captura de pantalla de las críticas de Paul Scholes. (Imagen: Instagram)

El estratega portugués se ha visto obligado a defender su uso de la academia del United después de que no lograran graduarse de la Premier League esta temporada.

“Sólo quiero ganar”, dijo Amorim.

«No miro quién es, no me importa, sólo trato de poner a los mejores jugadores en el campo.

“Por supuesto que lo entiendo y es mi trabajo responder.

«Pero siempre me preguntas lo mismo. Entiendo lo que estás diciendo. Amas a Kobbie. Él se va a Inglaterra. Pero eso no significa que tenga que poner a Kobbie [in] si creo que no debería publicar a Kobbie [in]. Es mi decisión.»

Mainoo ha jugado 261 minutos para el club de su infancia, y su único inicio fue en la Copa Carabao contra Grimsby Town.

Los informes sugieren que el mediocampista dejará el United cedido durante la ventana de transferencia de enero después de sentirse frustrado por la falta de acción del primer equipo.

El Athletic ha sugerido que el club no estará en acción hasta después de la Copa Africana de Naciones, que comienza este mes, antes de que se celebre la final el 17 de enero. Tal como están las cosas, el United está perdiendo a tres jugadores, Amad, Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui, con la fecha límite para el torneo en Marruecos el 15 de diciembre.