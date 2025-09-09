Alejandro Garnacho deja a Bruno Fernandes sentimientos claros en un mensaje de 10 palabras después de la salida del hombre United

El jugador de Chelsea, Alejandro Garnacho, ha enviado un mensaje emocional al capitán del Manchester United y a su ex compañero de equipo de Old Trafford Bruno Fernandes

Alejandro Garnacho y Bruno Fernands (Imagen: Andy Buchanan/AFP a través de Getty Images)

Alejandro Garnacho ha traído un homenaje sincero al capitán del Manchester United Bruno Fernandes en las redes sociales.

El jugador de 21 años pasó tres temporadas al lado del patrón Unido antes de hacer su cambio al Chelsea en la fase final de la ventana de transferencia de verano.

Garnacho se elabora más a menudo junto a Fernandes que cualquier otro jugador durante la carrera profesional del extremo hasta ahora.

Snce de Argentina International hizo su debut senior contra Chelsea en la Premier League en abril de 2022, la pareja apareció 132 veces juntas, que está directamente vinculada a Netto 10 goles entre ellos.

El dúo celebró la gloria de la Copa Carabao en 2023 y el éxito de la Copa FA en 2024 durante su tiempo como compañeros de equipo en Old Trafford.

Aunque Garnacho se mudó a Stamford Bridge, un movimiento de £ 40 millones al Chelsea a fines de agosto, su admiración por su ex capitán sigue siendo claramente inquebrantable.

«Gracias por todo lo que hiciste por mí, te amo [kiss emoji]»Dijo Garnacho el lunes, acompañado de una imagen del emocionante Stalemate de 3-3 de United con Galatasaray en noviembre de 2023. El mensaje marcó el 31 cumpleaños de Fernandes.

Fernandes entregó la asistencia para el gol de apertura de Garnacho para United en esa competencia antes de encontrar la red luego después.

Mensaje de Garnachos a Fernandes en su historia de Instagram (Imagen: Instagram / @Garnacho7)

A pesar de su heroísmo combinado en ese grupo crucial de la Liga de Campeones, United finalmente se quedó corto en alcanzar las rondas eliminatorias de esa campaña.

Garnacho ahora está activo bajo la supervisión de Chelsea Reece James y le gustaría llegar a la gloria europea. «Es un momento increíble para mi familia y para mí ser miembro de este gran club», dijo el argentino a Clubmedia.

«No puedo esperar para comenzar. Vi la Copa Mundial del Club y convertirme en miembro de los campeones mundiales es especial, ¡somos el mejor equipo del mundo! Es genial estar aquí, estoy muy feliz».

Garnacho agregó: «Este tipo de momentos te dan el sabor y quieres seguir ganando. Si obtienes una final, quieres marcar goles y ganar el trofeo. Esta es mi mentalidad.

«Tengo una mentalidad ganadora. Tengo pasión y una gran personalidad. Por lo tanto, encaja natural con un club como Chelsea, que acaba de ganar la Copa Mundial del Club. Chelsea ahora está en la cima y es importante luchar por el club a medida que los fanáticos ganan.

«He visto la Copa Mundial del Club y convertirme en miembro de los campeones mundiales es especial, ¡significa que somos el mejor equipo del mundo! No es común haber jugado muchos juegos a esta edad, pero me ayudó mucho.

«Tengo solo 21 años y tengo mucha experiencia en estos diferentes tipos de juegos, estadios y momentos».

Enzo Fernández también pudo cuidar a Garnacho en Chelsea. El nuevo ala de blues dijo: «Hablé con Enzo en el verano porque a menudo preguntaba». ¿Cuándo vienes, cuándo vienes? «

«Seguí diciendo que tenía que ser paciente y que jugaríamos juntos. Me envió un mensaje de texto cuando participé para felicitar, y no puedo esperar a verlo y jugar juntos.

«También tenía que ser paciente, pero ahora no puedo esperar para comenzar».