Alejandro Garnacho fue un reemplazo no utilizado durante su regreso a Old Trafford con Chelsea después de dejar el Manchester United para sus rivales de la Premier League en el verano

Alejandro Garnacho salió del Manchester United en el verano. (Imagen: Foto de Marc Atkins/Getty Images)

Se dice que el ex jugador del Manchester United, Alejandro Garnacho, busca claridad con el jefe de Argentina, Lionel Scaloni, sobre sus opciones de selección en el equipo nacional. El atacante dejó Old Trafford en el verano cuando completó una reubicación de la Liga Ministro de Primer Ministro en Chelsea.

El jugador de 21 años se le negó el regreso al Santo Grassken el sábado cuando los londinenses sufrieron una derrota por 2-1. Chelsea se vio obligado a jugar parte del juego con 10 hombres después de una carta roja a Robert Sánchez cinco minutos antes de que se restableciera el saldo numérico cuando Casemiro fue enviado al descanso.

Garnacho era un reemplazo no utilizado en la derrota, pero mientras se calentaba, recibió la recepción que había esperado porque fue cazado por partidarios después de su salida.

Leer más: La razón de Marcus Rashford para Lainse Van Barcelona, ​​explicada como asuntos de medios españoles, juicioLeer más: Paul Scholes lanza la increíble Rant Marcus Rashford: «No se saldrá con la suya»

En el informe de DSPorts, informan: «Conscientemente que su lugar en la lista no está garantizado, Garnacho contactó a Lionel Scaloni directamente para descubrir su situación».

«El entrenador fue claro: su selección depende de su desempeño y prominencia esta temporada, porque actualmente se queda atrás en el ranking».

El atacante ha realizado dos actuaciones desde que hizo el cambio a Stamford Bridge.

Pero ambos vinieron del banco cuando su debut llegó en un cameo de 11 minutos durante su empate 2-2 contra Brentford antes de que le ofrecieran 22 minutos en su derrota por 3-1 contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones.

Garnacho podría haber estado en contra de su antiguo club, pero Enzo Maresca explicó que su introducción fue suspendida debido a un problema a Wesley Fofana.

«Garnacho estaba listo para entrar, pero luego Wes pidió el cambio porque estaba cansado después de mucho tiempo, así que decidimos ir por Malo [Gusto]Pero la idea era dar minutos a Garnacho «, dijo el italiano.

«Estaba listo, lo envié para el calentamiento global y estaba listo, pero luego Wes pidió el cambio, así que decidimos ir con Malo».

