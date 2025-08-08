Alejandro Garnacho Chelsea Transfer Truth como Man United Deal se acerca a la finalización

El jugador de ala de Manchester United, Alejandro Garnacho, le ha dicho al club que quiere dejar Old Trafford este verano

Alejandro Garnacho se entregó en Chelsea como jugador del Manchester United en mayo (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Chelsea ha abierto conversaciones con el jugador de ala del Manchester United Alejandro Garnacho sobre una transferencia al Puente de Stamford.

Nuestros colegas del fútbol. London entiende que el atacante tiene conversaciones con su ambición de permanecer en la Premier League. El tiempo de Garnacho en Old Trafford estuvo en un tiempo prestado después de la última derrota de la Europa League contra el Tottenham Hotspur.

Garnacho expresó su decepción por jugar un papel más importante en el partido durante una entrevista después del juego. Temprano en el día había publicado una foto de sí mismo que celebró su gol durante su última final de la copa contra Manchester City bajo Erik Ten Hag.

Deporte para hombres Informó en ese momento que Ruben Amorim Garnacho había anunciado que debería buscar un movimiento del club este verano. Después de las vacaciones de verano, Garnacho le dijo a United que quería irse, junto con cuatro de sus otros compañeros de equipo.

El argentino recibió unas extensas vacaciones de verano para ayudar a su búsqueda de un nuevo club, pero rápidamente regresaría a Carrington para seguir un programa de capacitación individual. Garnacho no jugó durante los Estados Unidos en la gira de verano y parece que se está haciendo progresos para terminar su tiempo en el club.

Anteriormente se informó que Chelsea no está dispuesto a gastar más de £ 30 millones en Garnacho en la ventana de transferencia de verano que es menos de lo que Napoli le ofreció en enero. Esa oferta se pensó que estaba más cerca de la región de £ 40 millones.

Todo esto viene cuando United parece estar en línea con una nueva adición a su equipo. Benjamin Sesko de RB Leipzig se representa en un avión privado que se supone que se dirige a Manchester.

Los Rojos lograron evitar la competencia de Newcastle para llevar el centro hacia adelante a Old Trafford.

