El atacante del Manchester United, Alejandro Garnacho, ha acordado las condiciones con Chelsea, se ha informado.

Garnacho, de 21 años, estaba sujeto a £ 60 millones de Napoli en enero, pero United decidió sostenerlo y Marcus Rashford y Antony se permitieron usar Old Trafford en Jadon Sancho.

Mientras que el internacional de Argentina impresionó a los parches, Ruben Amorim lo dejó salir del XI inicial para la final de la Liga Europa contra Tottenham en mayo, lo que alentó una reacción furiosa del jugador.

Desde entonces ha informado a United de su deseo de explorar varias oportunidades este verano. Chelsea tiene un interés a largo plazo en Garnacho y el Blues se está acercando a conseguir a sus esposos.

Según el periodista Ben Jacobs para Givemesport, Chelsea ha acordado las condiciones personales con Garnacho. El producto juvenil de Ex-Atletico Madrid está esperando un traslado a Stamford Bridge, porque las conversaciones de club a club han avanzado.

United quiere £ 50 millones para Garnacho, porque creen que no debe ser vendido por mucho menos de los £ 52 millones que Chelsea recibió para Noni Madueke, quien hizo el cambio al Arsenal el mes pasado.

Sin embargo, Chelsea es consciente de que los jugadores del United tienen que vender, especialmente si quieren cerrar un acuerdo récord para el mediocampista de Brighton Carlos Baleba para el final de la ventana de transferencia.

Garnacho representa ganancias puras en los libros de United y Chelsea espera aceptar el sur de £ 40 millones, después de que ya ha gastado más de £ 240 millones en no menos de diez jugadores, incluidos Jamie Gittens y Jorrel Hato.

Garnacho anotó 11 goles y agregó 10 asistencias en 58 juegos para los Rojos la temporada pasada y fue uno de sus mejores jugadores en Europa. Hablando de su futuro, después de una falta de tiempo de juego en la final de la Europa League, Garnacho dijo: «Hasta la final, jugué cada ronda que el equipo ayudó, y hoy juego 20 minutos, no lo sé.

«La final afectará [my decision] Pero toda la temporada, la situación del club. Voy a intentar disfrutar el verano y luego ver qué pasa después. «

Mientras tanto, el entrenador de la cabeza del United, Amorim, dio una actualización sobre el futuro de Garnacho durante la gira del club en los Estados Unidos a principios de este mes. «Creo que Garnacho, puedes entender y puedes ver, es talentoso, es un niño realmente talentoso», dijo Amorim. «Y a veces las cosas no funcionan bien.

«No puedes explicar qué es.

«Pero tengo la sensación, creo que está claro que Garnacho quiere algo más con un liderazgo diferente. Y puedo entender eso. Así que creo que no es un problema.

«A veces te adaptas a un hombre, tienes la conexión. Otras veces quieres un nuevo desafío. Así que tratamos de hacer todo correcto para todas las partes. Para el club, al entrenador y los jugadores. Así que es algo natural en el fútbol».

