Alejandro Garnacho acaba de recibir la transferencia de un unido que no puede permitirse ignorar

Last Manchester United Transfer News and Gossip con una actualización sobre el futuro de Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho del Manchester United (Imagen: en Alcoba Beitia/Gety -Moppen)

Alejandro Garnacho puede haber recibido la indicación más clara de que debe proteger una transferencia lejos del Manchester United antes de que se cierre la ventana de verano.

Garnacho está fuertemente conectado a un alejamiento del United durante todo el verano y aparentemente no en los planes de Ruben Amorim para la próxima temporada. El internacional de Argentina ha informado a United de su deseo de abandonar el club a principios de verano, pero todavía hay una transferencia.

United no incluyó a Garnacho en su gira de pretemporada por los Estados Unidos, y no estuvo involucrado en la derrota contra el Arsenal en el primer partido de la Premier League de los Rojos el domingo. Una reubicación de Old Trafford parece cada vez más probable y puede haber otra razón para que se realice la transferencia.

Argentina ha mencionado a su equipo para sus calificaciones de la Copa Mundial que tienen lugar en septiembre, donde se enfrentan a Venezuela y Ecuador.

Garnacho no está incluido en el equipo de 31 hombres por el entrenador en jefe Lionel Scaloni, que contiene al delantero del Manchester City Claudio Echeverri y al Real Madrid Summer Firmando Franco Mastantuono.

Aunque Argentina ya se ha clasificado para la Copa Mundial 2026, que tendrá lugar en los Estados Unidos, Scaloni aún querrá ver en qué jugadores puede confiar en el torneo del próximo verano.

Garnacho no jugó un partido competitivo para United en mayo desde la Liga final de la Liga de la Europa contra el Tottenham Hotspur. Chelsea está fuertemente conectado con la firma del atacante, pero aún no se ha acordado un acuerdo entre United y los londinenses.

Con una Copa Mundial para Argentina, a través del cual el país defenderá su corona, Garnacho estará decidido a formar parte del equipo que viaja a los Estados Unidos para el torneo. Para que eso suceda, a un paso del United seguramente será necesario.

United tiene hasta el 1 de septiembre para completar su compañía de transferencia, después de lo cual los Rojos y Garnacho tienen que esperar hasta enero hasta que sea posible nuevamente un movimiento.

Todavía se puede ver si se puede acordar un acuerdo antes de la fecha límite, pero si puede, probablemente estimularía la esperanza de Garnacho sobre el papel principal para su país en el escenario más grande el próximo verano.

