Manchester United parece haber tenido un golpe para descargar a Alejandro Garnacho. El extremo de 21 años está fuertemente conectado este verano con un traslado al Chelsea, mientras que Enzo Maresca parece fortalecer sus opciones de ataque.

Poco después de la derrota de los Rojos contra el Tottenham Hotspur en la final de la Europa League, Ruben Amorim le dijo a Garnacho, a quien había dado a luz a Bilbao, a pesar de que había comenzado cada uno de los neumáticos anteriores, podría irse. El Manchester Evening News Comprende que el Internacional de Argentina fue uno de los cinco jugadores que pidieron al Reino Unido que se fuera este verano.

Garnacho fue excluido de la gira de pretemporada por los Estados Unidos, y desde el regreso del primer equipo a Carrington, entrenó por separado del equipo central. Con Maresca a quien le gustaría fortalecer su primera línea, el argentino se ha convertido en un objetivo para los Blues.

Es comprensión que Chelsea está interesado en firmar a Garnacho, quien se queda durante tres años en su contrato con Old Trafford. Sin embargo, la búsqueda de las lonteras oeste en un nuevo atacante parece haberse suspendido hasta que firman un reemplazo para Levi Colwill.

El defensor de los Blues recientemente se sometió a una operación en su ligamento cruzado delantero y podría ser para la temporada. Hablando en el Canal 5 después de la amable victoria de pretemporada del Chelsea 2-0 sobre Bayer Leverkusen el viernes por la noche, dijo Maresca: «Lo extrañaremos.

«Es una prioridad [strengthening in defence] Porque Levi es un jugador fantástico. Lo que logramos la temporada pasada es por él. Jugó todos los juegos conmigo, lo amo, lo vamos a extrañar. «

Los comentarios de Maresca parecen insinuar que Chelsea ahora podría dar un nuevo centro de Garnacho en un nuevo desarrollo para la transfersaga actual.

A principios de este mes, Amorim dio una actualización sobre Garnacho. El jefe del United describió el Blues -Target como un «niño talentoso», que «quiere algo diferente con un liderazgo diferente».

«Creo que Garnacho, puedes entender y puedes ver, es talentoso, es un niño realmente talentoso», dijo Amorim. «Y a veces no va bien. No puedes explicar específicamente qué es.

«Pero tengo la sensación, creo que está claro que Garnacho quiere algo más con un liderazgo diferente. Y puedo entender eso. Así que creo que no es un problema.

«A veces te adaptas a un hombre, tienes la conexión. Otras veces quieres un nuevo desafío. Así que tratamos de hacer todo correcto para todas las partes. Para el club, al entrenador y los jugadores. Así que es algo natural en el fútbol».

