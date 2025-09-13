Alan Shearer y Paul Merson no están de acuerdo si los expertos hacen las predicciones de Man City vs Manchester United

El nuevo hombre United y Manchester City News, ya que varios expertos han dado su opinión sobre el Derby de Manchester este fin de semana.

Manchester City y Manchester United se encuentran por primera vez esta temporada el domingo. (Imagen: hilo de Martin Rickett/PA.)

La Premier League regresa con una explosión después del descanso internacional para Manchester City y Manchester United.

United hace el corto viaje al estadio Etihad para el primer derbi de la temporada de Manchester el domingo por la tarde (las 4.30 pm comenzaron). Ambos equipos buscarán a sus rivales y los tres puntos.

City ingresa a la competencia para recuperarse de dos derrotas de su apertura de tres juegos. Una victoria por 4-0 en el día inaugural en Wolves fue seguida por una derrota por 2-0 contra Tottenham y una derrota por 2-1 para Brighton.

El comienzo de la campaña es una bolsa mixta para United con una victoria, un empate y una derrota. También hubo una pérdida aleccionadora de una penalización contra Grimsby Town en la Copa Carabao.

Sin embargo, fueron en un pico en el descanso internacional con la penalización tardía de Bruno Fernandes y les dieron una victoria por 3-2 sobre Burnley en su última salida.

El juego del domingo en el Etihad tendrá los ojos del mundo. Antes de la competencia, los expertos ya han dado su opinión sobre cuál podría ser el resultado.

Aquí hay un vistazo a lo que algunos simplemente tienen que decir.

Sergio Agüero

El ex delantero de la ciudad de hombre le dijo STAKE.com : “Derby siempre son momentos emocionales para los equipos y sus seguidores, que viven fuera del imperio de sus altibajos regulares.

“Esto llega con ambas partes para un cambio en Fortuin.

«Estos generalmente son competiciones apretadas, ganadas por aquellos que pueden beneficiar mejor sus posibilidades. Algunas excepciones aquí y allá a esta regla, sin duda, pero no veo ninguno de los dos equipos abrumadores mejor que los demás. Esperaría una competencia de alta intensidad.

«Creo que será en propiedad del mediocampo, por lo que aquellos que obtienen más oportunidades para destacarse en esa área, tal vez. Es una pena que [Rayan] Cherki está fuera por esta razón. Dicho esto, creo que City tiene los jugadores para asegurarse de que la pelota controle como dije. «

Predicción de Augero: Man City Win

Alan Shearer

«Victoria en casa», dijo Betfair . “Es un gran juego para ambos clubes esta temporada y siempre.

«Pero por lo que sucedió con Man City y la presión que Man United puede sufrir, es un gran juego. Voy a obtener un beneficio en el hogar».

Predicción de Shearer: Man City Win

Harry Redknapp

Él le dijo Betvictor: “¡Qué juego debería ser y seré honesto, no estoy seguro de qué esperar!

«City ha estado en todas partes en los últimos juegos, simplemente no vi eso. Espero una gran reacción del lado de Pep aquí, pero defensivamente; Pep debe tener grandes preocupaciones.

«En lo que respecta al United, lograron esa dramática victoria sobre Burnley, pero ¿fue ese solo papel sobre las grietas? Solo el tiempo diré que creo. Me encanta la forma en que United Attack y yo creo que Cunha y Mbeumo realmente se han establecido bien y parecen una amenaza.

«Voy a la ciudad a ganar 3-1, ¡pero es muy difícil predecir esos dos lados ahora!»

Predicción de Redknapp: Man City 3-1 Man United

Chris Sutton

«Veo a la ciudad de la ciudad de Bryan Mbeumo, con contraportados del United y él espina en sus bolas de fondo», dijo BBC Sport . “Tampoco estoy tan convencido por la ciudad como James Trafford ocupa su lugar en la portería.

“Así que creo que United ciertamente anotará, pero aún no puedo ir en contra de la ciudad en el estadio Etihad porque sabemos que crearán oportunidades allí.

«Es una gran semana para ellos, con Napoli, que visitará la Liga de Campeones el jueves antes de ir al Arsenal el próximo fin de semana, y, por supuesto, la gente los juzgará por estos resultados. Después de perder dos de sus primeros tres juegos de la Liga, esta semana podría decidir si están en la carrera por el título o si están excluidos.

“No quiero continuar criando al guardián, pero las oportunidades de la ciudad para lograr los resultados que necesitan ciertamente mejorará si el nuevo fichaje de Gianluigi Donnarumma está en la portería, porque actualmente necesitan una gran presencia allí, y Trafford no lo da.

“La misma posición es una gran llamada para el jefe de United Ruben Amorim el domingo también, pero de una manera completamente diferente.

«United ha firmado a Senne Lammens para Villas Emi Martínez, quien tiene absolutamente el tipo de presencia que brinda confianza en su defensa de la misma manera que Donnarumma».

Predicción de Sutton: Man City 2-1 Man United

Paul Merson

«Pensé que el Manchester United era realmente bueno contra Burnley recientemente», dijo Guardián deportivo . «Se parecía un poco al Manchester United de los viejos tiempos. Pero al final todavía necesitaban una penalización para ganar ese juego y eso es una preocupación si me preguntas.

«Manchester City se veía cómodo hasta que las sustituciones hayan cambiado el juego por Brighton. ¡Estoy buscando razones para apoyar a la ciudad aquí y no puedo encontrarla si soy sincero!

«¡Julian Álvarez fue el tipo de jugador que podría haber elegido la pelota y obtener algo especial en juegos como este, pero tampoco lo tienen!

«City estaba terriblemente en contra del Tottenham en el Etihad. De hecho, creo que el anterior a los tres del Manchester United puede lastimarlos en este juego. Digo que a pesar de la opinión de que United no terminará esta temporada entre los seis primeros, ¡así que puedes imaginar lo que pienso en la ciudad en este momento!

«Voy a tomar un empate, pero si alguien me dijera que tenía que elegir un ganador, solo elegiría el Manchester United. Simplemente no creo que los hombres de Ruben Amorim pierdan este juego».

Predicción de Merson: Man City 1-1 Man United