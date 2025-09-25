Alan Shearer suministra la verdad brutal como un hombre unido ‘Explicación’ deja a Ruben Amorim ‘realmente satisfecho’

Manchester United reclamó tres puntos sobre Chelsea, pero a Ruben Amorim le dijeron que sus jugadores exhibieron algo importante en Old Trafford en la Premier League

Alan Shearer cree que Ruben Amorim se puede escuchar de sus jugadores (Imagen: SmartFrame/News Images)

A Ruben Amorim se le ha dicho que el Manchester United no es un buen equipo, sino que puede hacer la actitud de sus jugadores en la victoria sobre Chelsea.

El ex delantero del Newcastle United, Alan Shearer, cree que el lado de Amorim sigue siendo un trabajo en progreso, pero que han hecho una «gran explicación» al colgar para reclamar tres puntos contra los Blues en Old Trafford.

Una dramática colisión de la Premier League vio a Robert Sánchez a mostrarse rojo después de solo cinco minutos, permitiendo que United tome la delantera a través de los goles de Bruno Fernandes y Casemiro.

El mediocampista brasileño fue enviado a las afueras del descanso y el esfuerzo de Trovoh Chalobah de los 80 minutos vio a los hombres de Amorim asediados en los últimos momentos.

Shearer piensa que la mentalidad que se muestra en esa etapa de las estrellas de United será más vital para el entrenador en jefe portugués que los tres puntos, y que Amorim debe estar satisfecho con sus esfuerzos.

«Esperas que Man United construya a partir de este resultado», dijo Betfair. «Solo porque derrotaron al Chelsea que tenía 10 hombres, no los convierte en un muy buen equipo. No lo son. Son un trabajo en progreso.

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim estará satisfecho con los esfuerzos de su equipo (Imagen: Jan Kruger/Getty Images)

«Con lo que Amorim realmente puede estar feliz es la actitud y lo que sus jugadores le dieron en la segunda mitad cuando estaban bajo una enorme presión.

«Se aferraron a sus vidas cuando Chelsea obtuvo su objetivo y no viste a nadie dar todo. Esa fue una gran explicación, tal vez más que el resultado.

«Fue un gran resultado necesario, pero creo que, pero también muy agradecido por los tres puntos, creo que pensará en sus jugadores:» Cuando estaba bajo el Cosh, en realidad viniste a pelear. «

«Amorim tiene muchas más posibilidades de hacer las cosas bien cuando los jugadores están con él».

