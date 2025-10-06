Alan Shearer suministra brutal Erling Haaland -reacción como delantero de la ciudad de Man Doelen Record

La leyenda del Newcastle United, Alan Shearer, ha tenido su opinión sobre el delantero del Manchester City Erling Haaland, quien analiza el récord de Shearer en inglés de 260 goles.

El delantero de Man City Erling Erling Haaland pudo romper el récord de la Premier League de Alan Shearer algún día. (Imagen: papá)

Alan Shearer elogió al delantero de Manchester City Erling de Haaland después de su gol ganador contra Brentford el domingo.

El internacional de Noruega anotó en nueve juegos consecutivos para clubes y países después de lograr el único gol en la victoria por 1-0 en Brentford. El ex delantero de Borussia Dortmund ya anotó 12 goles esta temporada en todos los partidos para Pep Guardiola, de los cuales nueve fueron anotados en la Premier League.

Haaland ha marcado 94 goles en la máxima categoría inglesa, y muchos lo inclinan para romper el récord de 260 de Shearer. Esto inevitablemente condujo a comparaciones entre los dos, con los objetivos de Shearer repartidos en 14 temporadas en Newcastle United y Blackburn Rovers.

Y el inglés ahora ha tenido su control sobre el hombre que algún día podría quitarle su famoso hito si evita grandes heridas y se queda en Inglaterra. «Estoy bastante contento con mi carrera, pero lo que diría sobre Erling es que él es una bestia absoluta», dijo Shearer a Sky Sports el lunes.

«Me encanta lo que veo. Tengo un enorme respeto por él.

«No veo ninguna debilidad. Él es rápido, es fuerte, puede marcar goles claramente, excelentes en el aire, y juega en un equipo brillante que siempre creará oportunidades para él, así que mantén el debate en funcionamiento».

Alan Shearer. (Imagen: Foto de Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

Cuando se le preguntó sobre el juego del domingo en West – Londres por su evaluación de la buena forma de Haaland, Guardiola dijo fácilmente: «Él es el mejor. El año de los agudos anotó, ¿qué? – 50 millones de goles?

«Creo que ahora es parte del club, está arreglado. Ahora siente que es mío».

