Alan Shearer responde después de que Gary Lineker se cae en BBC Return Backstage

Gary Lineker ganó el premio al mejor presentador durante los Premios Nacionales de Televisión de este año, y la antigua competencia del Daghost ha insinuado su posición en un regreso a la BBC

Alan Shearer ha respondido a Gary Lineker, quien observó el premio al mejor presentador durante los Premios Nacionales de Televisión de este año.

El jugador de 64 años dejó sus presentaciones en el partido del día en mayo después de un período de 26 años con el buque insignia del Programa del Programa de Altura de Fútbol de la BBC.

Su partida provino de una publicación en las redes sociales con una rata -emoji, un símbolo con connotaciones históricas antiesemitas cuando se utilizan para representar a los judíos.

Lineker eliminó rápidamente el correo y ofreció varias disculpas, pero se estableció que dejaría la BBC doce meses antes de lo planeado.

El antiguo internacional en Inglaterra ahora ha asegurado al mejor presentador de la NTA.

La victoria de Lineker ha puesto fin a la notable serie de 23 victorias consecutivas de Ant y Dec.

«Yesssss @garylineker Felicitaciones», Pundit Pundit Shearer publicó en X (anteriormente Twitter) después del anuncio.

Muchos observadores podrían haber anticipado que el ícono del Newcastle United Shearer apoyaría a su colega Geordies Ant y Dec, pero el ex Gran de la Premier League eligió defender a Lineker.

Lineker también ha abordado la perspectiva de regresar a la BBC, informa De Spiegel.

«Realmente no lo sé … Tengo muchas ganas de trabajar con ITV … No estoy seguro seguro [with the BBC]»Dijo detrás de escena.

Durante el episodio más reciente de The Rest, el podcast de fútbol, ​​el ex delantero de Tottenham Hotspur, reveló su nominación a la NTA.

Se dio cuenta: «Voy al NTAS esta noche, estoy nominado, nominado, ¿qué pasa?» Tanto Shearer como Micah Richards ofrecieron a su pareja un poco de impulso, con la última broma: «Ah, ve a Gaz, ¿tienes un viento? ¿Has enviado un SMS o qué decir:» Solo apareceré si obtengo el precio «. «

Tiró la sugerencia, la aplicación fue de todos modos el «Premio Ant and Dec», lo que implicaba que creía que sus posibilidades de ganar eran delgadas. Shearer se sorprendió antes de agregar: «Sin embargo, voté por ti».