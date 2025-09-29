Alan Shearer responde a Roy Keane Dig después de que Man United Icon haga un reclamo ‘sucio’

Roy Keane y Alan Shearer aparentemente reaccionaron su disputa a largo plazo, en la que el ícono del Newcastle respondió a un recuento «furtivo» recientemente realizado por el ex capitán del Manchester United

Alan Shearer llamó a los dobles raseros de Roy Keane después de que la leyenda del Manchester United lo acusó recientemente de tácticas sucias durante sus días de partido.

En un episodio reciente de la superposición, Keane afirmó que Shearer usó «codos secretos» durante su período oficial de la Premier League cargado por gol con personas como Southampton, Blackburn Rovers y Newcastle United, mientras que Gary Neville se vio obligado a estar de acuerdo con su postura.

Keane dijo: «Shearer estaba en secreto. Los codos astutos» antes de que Neville agregara: «Pensé que Alan era para ser honesto, sucio que fuera honesto contigo. Estaba sucio, Alan, era terrible».

Cuando fue investigado si habría apoyado a Shearer en su propio equipo en lugar de jugar contra él, un verdadero Keane respondió: «No, no admiraba a las personas que estaban sucias.

En un intento por difundir la situación, Ian Wright dijo: «No, no creo que esté sucio», antes de que Neville haya agregado combustible al fuego con: «Creo que era terrible como jugador. Sabía cómo cavarte».

Cuando Jill Scott le preguntó o eso es un buen jugador, Keane siguió siendo una cara seria mientras él dijo: «No. [Eric] Cantona, [Andy] Col. Todos estos huelguistas que jugué no eran en secreto. Eran buenos profesionales honestos, se presentaron todas las semanas y no eran en secreto. «

Shearer se ha defendido desde entonces contra los comentarios de Keane con un poco de ayuda del viejo amigo y colega, Gary Lineker. Sobre el resto está el fútbol, ​​Lineker mencionó el tema al decir: «Vi que Roy Keane tuvo una limpieza de nuevo, Alan.

«Secretamente, en secreto, dijo, los codos secretos sucios y todo esto. Es sorprendente lo que las cápsulas rivales harán para obtener un poco de relaciones públicas».

El énfasis del doble rasero observado de Keane, dado que el mediocampista era conocido por sus tacleadas carnosas y su naturaleza agresiva en el campo, respondió el ex delantero del Newcastle Shearer: «Alguien me envió recientemente, Micah [Richards] me envió a mí y a Wrighty, ¿realmente quiero decir? Vamos. Quiero decir, en secreto y sucio, ¿algunos de los tacleados? Vamos, ¿de verdad? Sí, está bien. «

Lineker luego subrayó su actitud agregando: «Pot, Kettle, Black y todas esas cosas», antes de que continuara el dúo. El ícono de la Premier League, Keane y Shearer, pasaron una feroz rivalidad entre sí a principios de la década de 2000 mientras jugaban para United y Newcastle, respectivamente.

Las tensiones burbujearon en particular durante una colisión entre los dos equipos en St James ‘Park en septiembre de 2001. En los últimos minutos del juego, que terminó 4-3 a favor de Newcastle, Keane lanzó la pelota a Shearer después de que fue al touchline para disparar antes de que el delantero respondiera.

Keane luego perdió la paciencia con Shearer, le dio una ola y, como resultado, recibió una tarjeta roja directa del árbitro Steve Bennett, antes de que los compañeros de equipo lo detuvieran mientras se apresuraba al hombre de Newcastle. Anteriormente hablando sobre el incidente, el ahora de 54 años dijo: «Perdí mi paciencia, perdimos 4-3, creo, en el último minuto.

«Si te envían, lo peor que he empujado. Si te envían, puedes golpearlo de la manera correcta porque obtienes el mismo castigo. También podría ser colgado de una oveja como cordero. Eso fue lo que pensé después. Fue un impulso. Fue ridículo».

