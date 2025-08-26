Alan Shearer informa a Ruben Amorim con una semana crucial por delante de Man United Boss

Manchester United ha hecho un comienzo lento de la nueva campaña y Alan Shearer ha enviado una advertencia estricta a Ruben Amorim antes de lo que considera una colisión crucial con Burnley

Alan Shearer tiene un mensaje para Ruben Amorim (Imagen: YouTube/El resto es fútbol)

Alan Shearer cree que Ruben Amorim puede estar bajo una presión grave si el Manchester United no deja Burnley este fin de semana.

El comienzo tartamudeante del United de la temporada ya ha expresado su preocupación, con una derrota por 1-0 contra el Arsenal seguido de un frustrante empate 1-1 contra Fulham. Después de pasar una sombría campaña 2024/25, Amorim apenas puede pagar las 15.00 horas de retroceso de sábado diferentes con Burnley, al menos a la vista de Shearer.

«Ella [United] Son uno de los equipos que tienen que comenzar a ganar pronto, de lo contrario, la presión se montará enormemente. No hay duda al respecto «, dijo la leyenda de Newcastle sobre el resto es un podcast de fútbol.

«La próxima vez que tengan Burnley. Ese es uno de esos juegos en los que probablemente lo quieras, pero si no ganas, realmente reúne la presión. Por lo tanto, tienen que ganar en casa, no hay duda al respecto».

Antes de conocer a Burnley, United va a Grimsby Town el miércoles para un juego de segunda ronda de la Copa EFL. Por lo general, el juego ofrecería la oportunidad de rotar al equipo y dar a los jóvenes minutos valiosos, pero todo menos que una victoria convincente sobre el equipo de la Liga Dos corre el riesgo de una mayor presión sobre los hombros de Amorim.

El viaje también podría servir como una valiosa oportunidad para aumentar la confianza del nuevo frente de United. Este verano se gastaron más de £ 200 millones en Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, pero ninguno de ellos ha abierto sus cuentas con un objetivo o asistencia hasta ahora.

Ruben Amorim pronto tendrá que producir resultados o enfrentar el hacha, según Alan Shearer (Imagen: papá)

Cunha es más cercana al puesto contra Fulham y obliga a una punta de los dedos de David Raya en la derrota del Arsenal. Mbeumo también ha demostrado destellos de calidad, especialmente con un esfuerzo acrobático espectacular que voló de cerca contra los Gunners.

Pero quizás lo más importante es sacar a Sesko de la meta. El jugador de 22 años está firmado por RB Leipzig por £ 74 millones y está bajo presión para evitar las luchas que Rasmus Hojlund derivó. El danés, que fue traído por una tarifa similar en 2023, nunca encontró su ritmo en Old Trafford, y tan pronto como su confianza disminuyó, los objetivos también lo hicieron.

Desde que comenzó la Premier League, United no ha logrado ganar tres veces tres juegos, y en dos de ellos todavía se fueron al título.

Los nuevos tres delanteros del Manchester United aún no deberían salir de la línea (Imagen: 2025 Manchester United FC)

La copia más reciente se produjo en 2014/15, cuando el reinado de Louis Van Gaal comenzó con una derrota contra Swansea, seguida de empates contra Sunderland y Burnley.

Amorim estará desesperado por evitar un comienzo igualmente malo en su primera campaña completa al timón, y puede obtener el aliento del dominio de United en los Clarets.

Están invictos en sus últimas siete reuniones, ganan cinco y solo tienen dos derrotas desde finales de la década de 1960. Sin embargo, la historia no ofrece mucha comodidad si United no actúa en el presente.

La colisión del sábado se produce justo antes del primer descanso internacional de la temporada, y al club le gustaría entrar en un máximo. Todo lo que es menos que la victoria corre el riesgo de acidificar el estado de ánimo, uno lo suficientemente amargo como para masticar y escupir amorim.