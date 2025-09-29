Alan Shearer está de acuerdo con la crítica de Gary Neville Man United – «Fue alarmante»

Alan Shearer y Gary Neville han acordado la preocupación por el Manchester United, mientras que el club tiene un mal comienzo de la temporada bajo Ruben Amorim después del 15 ° último período.

Alan Shearer compartió su preocupación por el enfoque de Ruben Amorim después de que el Manchester United perdió en Brentford el sábado (Imagen: Getty Images)

Alan Shearer habla con Gary Neville sobre la preocupación por la gerencia de Ruben Amorim en el Manchester United.

El Red Devil sufrió una derrota por 3-1 en Brentford el sábado por la tarde, en el que Igor Thiago anotó dos veces y Mathias Jensen agrega un gol tardío para sellar los tres puntos para el equipo local. Benjamin Sesko anotó su primer gol para United en los primeros 45 minutos, pero no hizo mucho para cambiar el resultado final.

United se quedó para perder las posibilidades después de que Bruno Fernandes no podía convertir una penalización, mientras que se cometieron errores defensivos alarmantes en West Londs. La pérdida permite que el equipo de Amorim luche en el puesto 14 en la tabla de la Premier League, después de que solo pudo haber recaudado siete puntos de sus primeros seis juegos. También han logrado anotar siete goles hasta ahora.

Y el ex delantero de Newcastle Shearer compartió su ‘alarma’ durante la táctica de Amorim durante la derrota de United Agains Agains: el enfoque en el estadio de la comunidad GTech.

«Fue alarmante lo que hizo, los jugadores a los que se movió», dijo a que el resto es fútbol.

«Mueva el centro derecho de regreso a [central] Middle Alfombra, Mbeumo fue retroceder cuando Mason Mount estaba cuatro minutos en los 10 y luego Zirkzee subió y movió la montaña al ala izquierda.

«Era confuso Dot Com. Era bueno, ¿qué sucede? Es increíble».

Los comentarios de Shearer reflejan los del ex tamaño del Capitán Neville Mientras que Amorim se enfrenta a una presión creciente a pesar del apoyo duradero de los jefes de Old Trafford.

«Estoy muy preocupado, no tiene sentido sentarme aquí y decir que no lo estoy», dijo Neville a NBC el domingo. «Los logros, los resultados y los reemplazos de ayer. Vi algo al final del juego de Grimsby que perdieron en la Copa Carabao hace unas semanas, que era Mason Mount que terminó en el ala izquierda.

«Admiramos a los gerentes que son tercos y resistentes a su sistema, queremos que se mantengan en su plan, pero si tienes Mason Mount en la izquierda, te verás bastante estúpido.

«Ha sucedido dos veces y no puede suceder. La primera vez que pensé que era imperdonable y sucedió nuevamente ayer.

«Cambia su espalda tres y su espalda cinco en cada partido y los diseños y los resultados son simplemente inaceptables.

«Estoy realmente preocupado. Nunca iría a la televisión, porque sé lo difícil que puede ser el trabajo de un gerente y decir que un gerente debe ser despedido, pero sospecho que la jerarquía en el Manchester United querrá ver un punto de inflexión».

