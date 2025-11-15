Al Man City se le ha entregado el liderato del título de la Premier League: estamos a punto de ver de qué está hecho el Arsenal

Manchester City y Arsenal ocupan los dos primeros puestos del título de la Premier League y podrían ver desarrollarse una intrigante batalla por el título en los próximos meses.

El Manchester City persigue al Arsenal en la cima de la Premier League

«Estamos a principios de noviembre y no se puede ganar el título. Se puede perder, pero no se puede ganar».

Las sabias palabras de Pep Guardiola, un hombre versado en ganar títulos, cuando se le preguntó al técnico del Manchester City sobre la lucha por el campeonato de la Premier League entre los Blues y el Arsenal.

El City llegó al parón internacional de noviembre impulsado por una impresionante victoria sobre el Liverpool que los colocó en el segundo lugar y redujo la ventaja del Arsenal en la cima a cuatro puntos.

Los Gunners han aumentado su ventaja sobre el City en un punto desde el último parón internacional, pero el impulso puede estar desplazándose ligeramente hacia Manchester.

El City está dando señales de acelerar, y la derrota ante el Aston Villa es su única derrota en cualquier competición desde agosto. El equipo de Pep Guardiola ha perseguido con éxito al Arsenal antes y, aunque esta versión de Emirates parece estar hecha de material más fuerte, no hay duda de que algunos nervios se apoderarán del pensamiento del Arsenal.

Los Gunners no han ganado un título de la Premier League desde hace más de 20 años, y el City ganó seis de los últimos ocho. Los Blues son expertos en carreras y distancias. El equipo de Arteta aún tiene que demostrar que puede superar ese último obstáculo.

Los próximos meses prometen ser fascinantes. Y aunque puede que no sea decisivo, marcará la pauta para la segunda mitad de la campaña.

Y el City tiene una ventaja a corto plazo. Los Blues se enfrentarán a Newcastle, Leeds United y Fulham en sus próximos tres partidos. Y cada vez juegan un día para el Arsenal.

El primero de esos tres partidos parece ser el más duro, a pesar de los problemas internos del Newcastle. El equipo de Eddie Howe sigue siendo una dura prueba en casa, aunque el City lleva seis partidos invicto en St James’ Park.

Si el equipo de Guardiola logra una victoria en el noreste, aumentará la presión sobre el Arsenal de cara al derbi del norte de Londres del día siguiente.

Luego, los Gunners viajan a Chelsea 24 horas después de que el City reciba al Leeds, un escenario que se repetirá a principios de diciembre cuando el Arsenal reciba al Brentford en los Emiratos.

Cada una de las próximas tres rondas de partidos de la máxima categoría ofrece al City la oportunidad de mantener la presión sobre Arteta y compañía para crecer. Puede que los Gunners estén a la altura de la tarea, pero las próximas semanas serán una clara prueba del temple del norte de Londres.