Al Man City le faltan tres jugadores para el partido del Aston Villa mientras surge la actualización de la lesión de Nico González

El Manchester City se dirige a Villa Park sin varios jugadores, ya que buscan mejorar sus actuaciones recientes allí.

Rayan Ait Nouri

El Manchester City ya no dará la bienvenida a jugadores lesionados a su equipo para enfrentar al Aston Villa ya que persisten las dudas sobre Nico González.

González fue retirado en la victoria por 2-0 sobre Villarreal a mitad de semana con una lesión en el pie después de no poder librarse del impacto de una falta de Thomas Partey. El jugador de 23 años no parecía sentir demasiadas molestias al salir del estadio, pero aún necesitará controles en los próximos días para determinar su estado.

Esa lesión es más problemática para el City porque Rodri está ausente por una lesión en el tendón de la corva que sufrió en Brentford. Rodri esperaba estar de vuelta a tiempo para el partido contra el Everton, pero Villa será el tercer partido que se perderá por el problema, sin fecha fijada para su regreso.

Pep Guardiola dijo el viernes que Rayan Ait-Nouri y Abdukodir Khusanov también seguirán de baja. Ambos se han perdido más de un mes debido a lesiones sufridas en el City; Ait-Nouri ha vuelto a entrenar, pero Khusanov todavía no.

El técnico del City dijo que Khusanov estaba cerca pero, al igual que Ait-Nouri y Rodri, no viajará a Villa Park. Sin embargo, Guardiola tiene la esperanza de que el City pueda ofrecer un mejor espectáculo en las Midlands esta temporada después de una derrota el año pasado, que fue uno de los puntos más bajos de su mala racha en medio de una crisis de lesiones.

«Ellos fueron mucho mejores que nosotros en los dos últimos partidos que jugamos en Villa Park. Esperemos que el domingo sea diferente», dijo. La admiración que tengo por Unai es enorme. Es increíblemente consistente, bien preparado y muy inteligente.

«En el Aston Villa sé que no están en la Liga de Campeones esta temporada por un punto. La temporada pasada fueron Liga de Campeones para mí». [quality]Crearon muchos problemas al campeón PSG.

«Están bien organizados, son de calidad, uno de los partidos fuera de casa más difíciles que tenemos esta temporada. Defensivamente son muy buenos, también en jugadas a balón parado y siento que ha mejorado mucho en términos de preparación. Con el portero que tienen es muy difícil controlar la presión y traen muchos jugadores en el medio.

«La conexión entre ellos es realmente buena, rompen las líneas con los atacantes y cuando eso sucede son muy rápidos y atacan rápidamente con la velocidad que tienen al frente. El físico es realmente bueno».

«La pretemporada ha terminado. La temporada a veces empieza un poco lenta en términos de resultados, pero han hecho mucho en la Premier League y eso ha sido muy bueno».

