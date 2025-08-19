Callum Doyle está listo para completar una reubicación permanente de Manchester City firmando para el ambicioso campeonato de recién llegados Wrexham.

Wrexham completará la firma permanente del defensor de Manchester Callum Doyle para una compensación que podría aumentar a £ 8 millones.

La venta es otra primavera en el límite de la Academia de la Ciudad, una tarifa impresionante para un jugador que ha recaudado mucha experiencia en campeonato sin romperse al lado de la etihad.

Hoffenheim había rechazado una oferta de £ 6.5 millones en Doyle al comienzo del verano, pero toca la ventana con el reloj, Wrexham solicitó una solicitud de aproximadamente £ 2 millones, solo para ver ese movimiento pesado por la ciudad.

Desde entonces, los dos clubes acordaron un acuerdo que alcanzará los £ 8 millones, y a Doyle le gustaría firmar para los nuevos niños del campeonato, que nuevamente han indicado su ambición en esta ventana de transferencia.

Wrexham ha protegido tres promociones consecutivas bajo la propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney. La semana pasada rompieron su récord de transferencia firmando a Nathan Broadhead de Ipswich por £ 10 millones. Aunque han perdido sus dos primeros juegos en la segunda capa, continúan invirtiendo para tratar de financiar un nuevo costo de promoción.

Doyle traerá mucha experiencia en campeonato en el terreno de hipódromo. Ha pasado los últimos cuatro años en préstamo y después de una campaña con Sunderland en la Liga Uno, las últimas tres temporadas fueron en el campeonato con Coventry, Leicester y Norwich, como resultado de las cuales 112 actuaciones han aparecido en ese nivel.

La venta de Doyle trae los ingresos de la ciudad de la venta de graduados de la academia a alrededor de £ 70 millones este verano. James McAtee se unió a Nottingham Forest por £ 30 millones y Yan Couto transfirió su préstamo a Borussia Dortmund permanente para un reembolso de alrededor de £ 25 millones.

El extremo Farid Alfa-Ruprecht regresó a Alemania para firmar para Bayer Leverkusen por £ 5 millones y Jacob Wright hizo un cambio permanente a Norwich por £ 2.3 millones.

