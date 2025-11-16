La Premier League votará sobre la introducción del anclaje el viernes y la Autoridad Palestina ya ha expuesto su posición.

La Premier League podría enfrentarse a nuevas acciones legales. (Imagen: Getty)

Según se informa, la Premier League se enfrenta a la amenaza de acciones legales por una nueva y controvertida norma financiera que se aprobará el próximo viernes.

La regla de anclaje propuesta, vista por muchos como una forma de tope salarial, limitaría el gasto de los clubes a cinco veces la cantidad pagada al equipo que termine último en la liga.

Esta controvertida norma ya ha dado lugar a amenazas de acciones legales por parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA). Ahora parece que tres de las agencias más importantes del fútbol (CAA Stellar, CAA Base y Wasserman) están listas para unirse a la lucha si se aprueba la norma, según el Daily Mail.

Estas agencias representan a varios jugadores de alto perfil que juegan o han jugado actualmente en la Premier League. Su equipo incluye a John Stones del Manchester City, Jack Grealish del Everton, Cole Palmer del Chelsea, Eberechi Eze del Arsenal, Curtis Jones del Liverpool e Ivan Toney, a quien se le ha vinculado con un regreso a la liga en enero.

A través de un importante bufete de abogados, estas agencias habrían comunicado su posición a los ejecutivos de la Premier League. Argumentan que la introducción de la regla de anclaje sería contraria a la ley de competencia y han indicado que emprenderán acciones legales si se adopta la regla.

La posición refleja la de la PFA y la de los dos clubes de Manchester. Tanto el Manchester United como el City creen que una medida así podría ser perjudicial para la Premier League y facilitar que el talento se traslade al extranjero.

El año pasado hubo una votación sobre si se debía investigar el nuevo reglamento, y 16 clubes apoyaron la propuesta. Para implementar el cambio, catorce clubes deberán votar a favor.

Se cree que las nuevas reglas propuestas alinearán mejor la competición con el marco SCR (Squad Cost Ratio) de la UEFA, que permite a los equipos asignar hasta el 70 por ciento de sus ingresos a sus plantillas. Estas normas llevan varias temporadas en vigor en toda Europa y ya se aplican a los clubes que participan en torneos europeos.

Los clubes de la Premier League votarán la próxima semana sobre nuevas reglas financieras. (Imagen: Catherine Ivill – AMA, Getty Images)

Maheta Molango, director ejecutivo de la PFA, se opuso a las posibles nuevas regulaciones y dijo la semana pasada: «En el fútbol tendemos a pensar que estamos por encima de la ley». La realidad es que no se puede limitar artificialmente la capacidad de alguien para ganarse la vida porque simplemente no resistiría ningún desafío legal.

“Hemos dejado claro a la Premier League que nos opondremos a esto, pero la propia Premier League sabe que incluso antes de que la PFA haga esto, habrá clubes en su propia cámara que impugnarán legalmente la medida.

«Al final los únicos que ganan son los abogados. Queremos hablar de fútbol, ​​no queremos hablar de facturas legales».

Los MEN se han acercado a la Premier League para hacer comentarios. En respuesta a la oposición de la PFA, un portavoz declaró anteriormente: “No estamos de acuerdo con las posiciones de la PFA sobre las reglas financieras propuestas y el extenso proceso de consulta que hemos llevado a cabo con nuestros clubes y otras partes interesadas.

“La PFA ha tenido numerosas oportunidades para brindar retroalimentación y dar forma a las propuestas y los principios que las sustentan desde marzo de 2024. Cuando la Liga recibió comentarios sobre el Nuevo Sistema Financiero de las partes interesadas, incluida la PFA, lo hemos considerado cuidadosamente y, cuando correspondía, lo hemos incorporado en la formulación del proyecto de reglas.

“El objetivo de la Liga es mantener el valor y el equilibrio competitivo de la Premier League y garantizar que los clubes operen de manera financieramente sostenible.

«Estamos en conversaciones con nuestros clubes y ellos continuarán evaluando las propuestas. Tendrán la oportunidad de votarlas a finales de este mes».