Adam Wharton Transfer Value Rockets como hombre United Risk Real Madrid Bidding War War

El centro del campo de Manchester United sigue siendo un problema para Ruben Amorim, pero pueden tener que actuar rápidamente si se toman en serio la posible firma de Adam Wharton

Adam Wharton está previamente vinculado al Manchester United (Imagen: 2025 Getty Images)

Manchester United reconstruyó su línea de frente sin mantener el motor en el verano.

Bryan Mbeumo y Matheus Cunha han parecido claro esta temporada, mientras que el jurado ciertamente todavía está en Benjamin Sesko. El club es más consciente de que a menudo pagan demasiado por los jugadores, como resultado de hábitos de gasto imprudentes y enormes del pasado.

Un precio de £ 100 millones fue derrotado en Carlos Baleba, quien permaneció en Brighton y Hove Albion este verano. En los titulares de los titulares que el camerunes se conectó a Old Trafford, Adam Wharton estaba en pirouing y pasó por los juegos bajo el radar en Crystal Palace.

Con su buzzcut breve y los lados, los calcetines de Rolde y los modestos objetivos y asistencias, siete goles y 18 asistencias en 147 actuaciones en todas las competiciones, incluido el campeonato, Wharton no se anuncia en los medios de comunicación como muchas de sus contrapartes inglesas. Su exterior menos que glamoroso puede alentar a muchos a quemarle a un trabajador, en lugar del maestro técnicamente dotado que es.

Él dicta competiciones para el palacio, mueve la pelota según lo deseado y actúa como una manta defensiva para su línea de fondo. Elliott Anderson tomó los titulares para su exhibición contra Serbia para Inglaterra, pero tal vez era el nombre de Wharton en Lichten, si el hombre del palacio no fue sacado del equipo con una lesión.

La falta de exageración externa en su juego se refleja en su ranking del Observatorio CIES, que establece que un valor de «mercado justo» para sus servicios es de entre £ 39 millones y £ 46 millones.

Está lejos del supuesto precio de £ 100 millones del palacio, una cifra planeada como «loca» y «daft» de Jamie Carragher, pero es un aumento significativo en comparación con su valor de enero de £ 28 millones, según el mercado de transferencias.

Real Madrid rara vez falla el objetivo que quieren (Imagen: 2025 Diego Souto)

Podría aumentar aún más porque los informes del Sol antes de la fecha límite de transferencia afirmaron que Wharton tiene la atención del Real Madrid. Las potencias españolas han pronunciado agentes libres como tiburones de búsqueda de gangas.

Pero su interés en Wharton, cuyo acuerdo en Selhurst Park solo termina en 2029, sugiere que consideran al centrocampista como una inversión que puede valer la pena.

El Real Madrid sabe que pocos jugadores los rechazan. Los pesos pesados ​​europeos estarán encantados de esperar a que terminen los contratos o que los precios caigan cuando hayan plantado visiones de la icónica camisa blanca y el Bernabéu en el espíritu de su objetivo.

Wharton ha sido uno de los mejores jugadores del palacio en sus recientes victorias sobre el Manchester United (Imagen: 2025 Sebastian FreJ/MB Media)

United todavía tiene un caché importante, como el resultado de Cunha y Mbeumo de Newcastle y Tottenham, respectivamente. Pero esto continuará disminuyendo con cada mala campaña.

Los Red Devils pueden tener que actuar rápidamente, tal vez incluso en enero, si quieren llevar a Wharton a United. Si tiene lugar una guerra de ofertas con el Real Madrid, Los Blancos tendrá sus posibilidades.

Es posible que no tengan el estómago para ganar una guerra financiera de ofertas, pero están en una mejor posición para ganar el espíritu del jugador. Es posible que Wharton no tenga a la multitud de sus pies con goles y asistencias, pero puede conectar todo tipo de agujeros en el centro del campo unido, en el que hay muchos.

De la misma manera, United ha demostrado sus objetivos de línea de avance en la ventana de verano, al igual que se necesita una acción similar para el Ace del Palacio el próximo año.