Adam Wharton es la admisión de Oliver Glasner Crystal Palace en el medio de los enlaces del Manchester United United

Ruben Amorim se examina seriamente después de un mal comienzo de temporada, y Crystal Palace -Baas Oliver Glasner está fuertemente conectado con el reemplazo de él en el Manchester United

Adam Wharton y Oliver Glasner después de un partido de la Premier League entre Crystal Palace y Fulham en Craven Cottage (Imagen: (Sebastian FreJ/MB Media/Getty Images)))

Adam Wharton tiene nuevas dudas sobre el futuro Crystal Palace de Oliver Glasner, en medio de lazos continuos con el Manchester United. A pesar de una victoria por 2-0 sobre Sunderland el sábado, Ruben Amorim permanece bajo presión después de un mal comienzo de la temporada.

Una gran cantidad de nombres están vinculados para reemplazar amorim cuando lo disparan. Uno es Glasner, quien llevó a Palace a la gloria de la Copa FA la temporada pasada, y ya ha comenzado los últimos 12 meses de su contrato en Selhurst Park.

El austriaco reveló recientemente que él es consciente de los rumores que lo conecta con un traslado a United y confirmó la semana pasada que aún necesita que le ofrecieran un nuevo acuerdo desde el Palacio. Wharton ahora ha admitido que aunque los jugadores quieren que se quede, nada es seguro.

«Está claro que siempre se especula con los contratos de las personas, pero has visto el impacto que ha tenido aquí y la forma en que jugamos, por lo que cuanto más tiempo permanezca, mejor creo», dijo Wharton. «Pero todo puede suceder, así que ya veremos».

Mason Mount habló después de la victoria sobre los Black Cats, insistió en que sus compañeros de equipo apoyen a Amorim para cambiar las cosas. Él dijo: «Estamos 100% detrás del gaffer. Hemos tenido algunos resultados que nos lastimaron, el equipo, el personal y los fanáticos, pero eso fue importante hoy.

«Debe ser el comienzo de construir algo. Pensamos que sería el comienzo de algo después de ganar Chelsea y luego vamos a Brentford y tenemos un resultado decepcionante.

«Comienza hoy y trabajaremos duro durante el descanso. Queremos obtener victorias consecutivas, luego tres seguidas y continuar para los cuatro primeros».

Benjamin Sesko y Mason Mount estaban en portería para el Manchester United en su victoria por 2-0 sobre Sunderland (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Mientras Amorim dijo después de la victoria: «Vi hoy y sé que quieren hacer lo mejor y sé que no siempre quieren cambiar al entrenador.

«Estar en el gerente, es [the mentality of] «Me mataré para hacer todo en cada transición». Tenemos que mostrar con acciones. Lo sentí durante la semana, pero tenemos que mostrarlo en el campo.

«No hay impulso con nuestro equipo, con o sin el descanso internacional. Sabemos lo que sucede cuando ganamos una competencia, para mí la frustración no es ver al mismo equipo en casa y fuera.

«En este juego no jugamos bien en la segunda mitad, pero estábamos enfocados, luchamos duro por las segundas bolas, estas pequeñas cosas nos ayudarán a ganar juegos, pero los equipos grandes durante la temporada, si no juegan bien, tampoco juegan bien».

