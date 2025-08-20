Adam Wharton envía Crystal Palace, en medio de los enlaces de transferencia del Manchester United

Last Manchester United Transfer News mientras Adam Wharton hace un gesto irónico en medio de especulaciones continuas alrededor de Ebere Eze.

Adam Wharton hizo un gesto de Crystal Palace en medio de la transferencia de Man United a la izquierda. (Imagen: Getty Images)

Adam Wharton se ha asociado con un traslado al Manchester United en las últimas semanas, pero dejó en claro sus planes futuros el miércoles por la tarde.

Con Sky Sports presentes durante una sesión de entrenamiento de Crystal Palace antes de su play-off de la Liga de la Conferencia de la UEFA contra Frederkstad, el reportero del Omroep Gary Cotterill bromeó diciendo que no se concentrarían en el futuro del mediocampista mientras se calentaban.

Wharton, al escuchar el comentario, parecía mover su chaleco estadístico y señalar a la insignia del palacio. En cambio, el enfoque de Sky estaba en Ebere Eze, quien ahora parece cerrarse cuando se mudó al Arsenal después de que se vinculara a un cambio a Tottenham Hotspur.

Pero recientemente habló sobre Wharton, dijo el ex defensor del United Rio Ferdinand: «Hablamos sobre Baleba, él fue el tema candente el mes pasado, pero antes de que Adam Wharton fuera uno de los niños que dije.

«Él es el más cercano a un tipo de Michael Carrick, que es un controlador, que puede jugar, que a veces juega desde esa posición de línea más profunda.

«Él puede tener ocho si es necesario que lo sea y ocasionalmente puede continuar si es necesario, pero es más un conductor y puede controlar las cosas.

«Lo vi en algunos juegos la temporada pasada contra grandes equipos como Man City y Liverpool, y no parece sorprendido. Parece listo para una gran ocasión.

«Le gusta la presión, puede jugar bajo presión y el juego se ralentiza un poco cuando la pelota está a su alrededor. Lo amo. Creo que es un jugador de fútbol fantástico».

