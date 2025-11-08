Adam Wharton emite respuesta de transferencia del Man United con permiso para planes futuros

El interés del Manchester United en verano por Adam Wharton podría resurgir el próximo año si continúa impresionando en el Crystal Palace.

Adam Wharton sigue atrayendo el interés de los clubes (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

Adam Wharton ha hablado abiertamente sobre el interés del Manchester United de cara al mercado de fichajes de enero.

El United ha admirado durante mucho tiempo al jugador de 21 años y estuvo fuertemente vinculado con un movimiento por él en el verano. Su progreso en Crystal Palace lo ha convertido en uno de los talentos más prometedores en su puesto. Se ganó un lugar en la selección de Inglaterra y atrajo el interés de varios clubes europeos importantes.

Informes anteriores indican que Rubén Amorim es un gran admirador de Wharton, pero el centrocampista sigue totalmente centrado en su papel en Palace. Le quedan cuatro años de su contrato actual en Selhurst Park, luego de un traslado de £ 18 millones al sur de Londres procedente del Blackburn Rovers en 2024.

En una entrevista con The Athletic, Wharton habló abiertamente sobre las especulaciones. «Realmente no lo miro ni pienso demasiado en ello», dijo. «Siempre hay rumores circulando en las redes sociales. ¿Es verdad? ¿No es así? Sólo dímelo.

Adam Wharton recibió su primera convocatoria para la selección de Inglaterra el año pasado. (Imagen: Andy Stenning/Daily Mirror)

«Mis amigos, mi familia, mis hermanos, todos me envían mensajes y me dicen: ‘¿Es cierto que este club está interesado?’ Yo digo: ‘Gracias por decírmelo porque no lo sabía'».

Cuando se le preguntó sobre el interés del United, Wharton añadió: «No sé quién lo está difundiendo o quién en el United lo está mirando. Lo veo y pienso, ‘OK’, y luego sigo con mi día».

«El United, los grandes equipos, están todos vinculados a diez, veinte jugadores diferentes. Si yo soy uno de los veinte, entonces no es nada especial, así que no significa mucho. «Estoy hablando con mi agente sobre la planificación y las posibilidades.

«Pero al final del día es una cuestión de quién está interesado y quién está dispuesto a contratarte y si ese será el caso. Puedes hablar de ello, pero tienes que representarlo en el campo y demostrar que te lo mereces».

