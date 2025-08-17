Adam Wharton al Manchester United como un ‘upplan’, se encuentra en medio de la transmisión de £ 60 millones ‘verdad’

Manchester United está vinculado a un movimiento de verano para Crystal Palace -Midfielder Adam Wharton

Crystal Palace -Midfielder Adam Wharton está vinculado a un movimiento de verano al Manchester United (Imagen: Sebastian FreJ/Getty Images)

El mediocampista de Crystal Palace, Adam Wharton, se asoció este verano con un gran traslado al Manchester United.

El jugador de 21 años se ha convertido en uno de los talentos más prometedores en su posición desde que se unió al Palacio de Blackburn Rovers en febrero de 2024. Sus sorprendentes versiones le aseguraron un lugar en el equipo inglés de Gareth Southgate para la Eurocopa 2024.

El progreso de Whart la temporada pasada fue algo impedido después de que se había sometido a una operación de la ingle en noviembre. Regresó a principios de febrero, pero no comenzó un partido hasta la victoria 4-1 sobre Aston Villa a fines de ese mes.

Varios mejores clubes europeos, incluidos United, Real Madrid y Liverpool, están recientemente conectados con Wharton, quien está bajo contrato hasta 2029. A continuación se muestra una visión general de los últimos informes sobre su posible traslado a Old Trafford.

Baleba ‘Back -up’

Según The Independent, United Wharton se ha identificado como una alternativa a Brighton Carlos Baleba.

El informe afirma que los Rojos pueden tratar de firmar al centrocampista del Palacio de Cristal si no pueden alabar al Camerúnianos del estadio AMEX.

Se dice que United es largo admiradores del dúo. La declaración independiente de que Wharton podría costar aún más este verano; Sin embargo, Steve Parish no está dispuesta a hacer negocios, ya que los Eagles Marc Guehi y Ebeeechi aún pueden perder.

Valor verdadero

Anteriormente se entendió que Palace apreciaba £ 60 millones, pero las últimas cifras publicadas por el Observatorio de Fútbol de CIES afirman que el ex jugador de Blackburn Rovers debería ser más apreciado en la región de € 32 millones (£ 27.7 millones) a € 37 millones (£ 32 millones).

Con la ayuda de una muestra de más de 8,000 transferencias, el sitio web evalúa los precios de los jugadores de los cinco mejores vuelos principales utilizando la tecnología estadística de la regresión lineal múltiple, con reembolsos que los clubes pagan como una variable independiente.

Esa es una gran disminución en lo que muchos esperarían que el centrocampista saliera del club de Londres. Wharton le costó al club £ 18 millones en 2024 y solo ha mejorado desde entonces.

Reclamo de transferencia

El periodista David Ornstein ha destruido todas las oportunidades de que United moviera un movimiento para Wharton este verano.

«Están vinculados a Hjulmand en Sporting Lisboa y Adam Wharton en Crystal Palace», dijo a NBC Sports el domingo.

«No estoy seguro de si eso probablemente florecerá en este momento; quieren sacar a los jugadores aquí, y Andre Onana es una situación interesante.

«Estarían buscando un nuevo guardián, pero no hay señal de que actualmente vaya. Garnacho, es probable que vaya a Chelsea. Jadon Sancho, Roma [are] En conversaciones, Club-to-Club, pero él no decidió.

«Rasmus Hojlund parece terminar su tiempo aquí. No está involucrado hoy. Tyrell Malacia también puede abandonar el club».

Alabanza de Rooney

La leyenda de los Rojos Wayne Rooney ha elogiado previamente sobre Wharton.

Hablando después de la victoria de Palace de la Copa FA en el Manchester City, le dijo a BBC Sport: «Los jugadores atacantes obtienen mucho crédito, pero Adam Wharton fue excelente.

«Su dedicación y recuperar la pelota, pensé que era el mejor jugador en el campo».