El hombre más nuevo que transfiere noticias y rumores, mientras que se dice que Tyrell Malacia se acerca un paso más a la partida.

Se dice que Tyrell Malacia está en camino a la puerta de salida en Old Trafford. (Imagen: Getty Images)

Según los informes, el Manchester United ha llegado a un acuerdo con el club turco Eyüpspor por la transferencia del ex defensor de Feyenoord Tyrell Malacia.

Se espera que United descargue al defensor holandés en préstamo, porque no pudo encontrar un lugar en el XI inicial que también sufriera lesiones. El jugador de 26 años llegó al club desde Feyenoord en un acuerdo que valía un informe de £ 13 millones antes de complementos.

Malacia solo ha realizado 47 actuaciones en United desde su cambio al club en 2022, con la mayoría de los que se encuentran bajo Erik Ten Hag en su primera temporada. Solo hizo cuatro conciertos la temporada pasada antes de pasar la segunda mitad de la temporada pasada en préstamo con PSV en la Eredivisie.

Cuando regresó de ese préstamo, Malacia fue uno de los cinco jugadores que se le dijo que se alejara del grupo del primer equipo, con el voruit de Inglaterra Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony y Jadon Sancho, quienes aseguraron los movimientos del club antes de que la fecha límite de transferencia inglesa estuviera cerrada el 1 de septiembre.

El defensor se asoció con un movimiento del día de la fecha límite con El Liga Club Elche, pero una transferencia no florecería a tiempo, con informes que afirmaban que un acuerdo fue eliminado debido a un acuerdo de cláusula permanente en el contrato.

Aunque la ventana está cerrada en la Premier League, los clubes de Super Lig aún pueden realizar sesiones de firma porque la ventana en Turquía está abierta hasta el 12 de septiembre.

Reşat puede Özbudak, caballo periodista YS TV, publicado en X (anteriormente Twitter): «Eyüpspor ha llegado a un acuerdo con el Manchester United para la transferencia de préstamos de Tyrell Malacia, la decisión se espera».

Mientras que United está esperando una decisión final, un jugador que se muda al Super Lig completa Andre Onana. El tapón de tiro camerunés acordó unirse a Trabzonspor a un préstamo estacional que tuvo dificultades para impresionar a Amorim.

