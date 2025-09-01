Actualizaciones del día de fecha límite de transferencia de Man City disponibles con nuestro servicio gratuito de WhatsApp -Service

Es el día de la fecha límite de la transferencia y puede obtener todas las actualizaciones de la transferencia de Manchester City directamente a su teléfono con nuestro servicio de whatsapp gratuito

El nuevo director deportivo de Man City Hugo Viana (Imagen: UEFA a través de Getty Images)

Se espera que el día de la fecha límite de la transferencia y el Manchester City estén ocupados cuando somos el final de la ventana al final de la ventana.

Se espera que la ciudad diga un paso para el portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, con Ederson se espera que cambie al lado turco Fenerbahce.

También se espera que se vayan, con Stefan Ortega e Issa Kabore libre de abandonar el club, con el último vinculado a un traslado a Wrexham.

Mientras tanto, Manuel Akanji está conectado con Tottenham, AC Milan y Galatasaray y también podría abandonar el club hoy.

Promete ser un día agitado, y hemos tratado cada historia sobre el Manchester Evening News.

