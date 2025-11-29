Actualización sobre la lesión de Rodri mientras Pep Guardiola pronuncia un veredicto condenatorio contra el Man City

Aquí tienes las últimas noticias del Manchester City tras la rueda de prensa de Pep Guardiola antes del Leeds.

Rodri

Guardiola actualiza sobre Bernardo y Rodri

Guardiola afirmó que no ha hablado con el jugador del futuro de Bernardo Silva, pero confirmó que apoyará cualquier decisión que tome el capitán sobre su contrato, que se encuentra en su último año. El técnico también proporcionó una actualización sobre lesiones, confirmando que el mediocampista clave Rodri permanecerá de baja para el próximo partido de la Premier League contra el Leeds debido a un problema en el tendón de la corva. Leer aquí >>>

‘No lo intentamos’: Guardiola pronuncia un veredicto mordaz sobre los jugadores del City

Tras la derrota del City en la Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen, Guardiola criticó duramente a los jugadores que colocó en el once inicial, afirmando que «no lo intentaron» y les faltaba confianza. Guardiola sugirió que los jugadores estaban demasiado concentrados en evitar errores en lugar de intentar ejecutar activamente el plan de juego, una actuación que calificó como una «buena lección para mí». Leer aquí >>>

‘Dice eso sobre John Stones’: la convocatoria de contrato de la ciudad se vuelve urgente

El ex defensa Joleon Lescott destacó la urgencia de que el City le ofrezca a John Stones, cuyo contrato actual está llegando a su fin, un nuevo contrato. Lescott elogió a Stones como el mejor defensor del club cuando está en plena forma, argumentando que la habilidad y la forma del jugador de la temporada en la que ganó el triplete lo convierten en un titular automático si puede superar sus recientes problemas de condición física. Leer aquí >>>

El City ahora tiene 10 imparables, pero la decisión final de selección está abierta

Las decepcionantes actuaciones de los jugadores marginales en la derrota de la Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen pusieron fin a los recientes planes de rotación de Guardiola, consolidando el papel de al menos diez titulares claves «innegables». Este giro de los acontecimientos significa que sólo una posición inicial sigue siendo tema de debate táctico para el próximo partido contra el Leeds, con un puñado de opciones de ataque compitiendo por el puesto. Leer aquí >>>