Actualización para Man City 115 cargos y advertencia de ‘se puede desatar el infierno’ para la Premier League

Noviembre podría ser finalmente el mes en que el Manchester City escuche el veredicto en su apelación de la Premier League, a medida que se acerca el aniversario del final de su larga audiencia.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, había dicho poco sobre las acusaciones del Manchester City.

El Manchester City podría escuchar el veredicto en su caso de la Premier League durante el parón internacional de noviembre.

Más de dos años y medio después de que el club fuera acusado de 115 presuntas infracciones de las normas de la competición, ahora se cree que el resultado está cerca. La audiencia de una semana de duración de la ciudad comenzó a mediados de septiembre del año pasado y el aniversario de su conclusión tendrá lugar a principios de diciembre.

Sin embargo, parece probable que se tome una decisión antes de esa fecha, posiblemente durante el próximo parón internacional a mediados del próximo mes. En particular, esa será la penúltima vez que el fútbol de la Premier League estará en suspenso esta temporada, y la próxima no llegará hasta marzo.

El i Paper afirma que una fuente con conocimiento interno de cómo funcionan los casos de arbitraje les dijo que los expertos legales se están preparando para un veredicto a mediados de noviembre.

También citan a una fuente que afirmó que las votaciones sobre el juego limpio financiero, previstas para finales del próximo mes, podrían verse «completamente eclipsadas» por el caso.

El medio afirma que varias figuras de los clubes de la Premier League creen que se tomará una decisión a finales de este año.

Además, también se cita a su fuente diciendo: «Se ha vuelto muy silencioso y debido a que ha estado sucediendo durante tanto tiempo, casi se olvida, pero se puede desatar un infierno si aterriza».

El informe afirma que en el marco del caso se examinaron más de 250.000 documentos. Los abogados asumirían que se requieren cuatro semanas de deliberación por cada semana que dura una audiencia.

Como destaca el informe, esta fue la primera muestra de rentabilidad y sostenibilidad del Everton, que duró cinco días.

Si se aplicara eso a los cargos de la ciudad, su caso supuestamente de 12 semanas duraría 48 semanas, es decir, a principios de noviembre.

El ex asesor legal de la ciudad, Stefan Borson, dijo en talkSPORT a mediados de este mes: «Creo que la simple realidad es que ninguna de las partes ha tenido la decisión del panel al final de la semana pasada. Este no es un caso en el que ambos hayan tenido la decisión y el tipo de negociaciones y discusiones de acuerdo que están ocurriendo en el fondo. Es muy, muy simple. Aún no han tenido la decisión del panel.

‘No creo que haya ninguna excusa real para un mayor retraso ahora. Incluso si estuvieran ocupados con otros asuntos, y podrían haberlo estado, creo que sería realmente extraordinario que no se hubiera fijado un calendario con ellos ni se hubiera llegado a un acuerdo con ellos en términos de pago por su tiempo durante los últimos diez meses para llegar a una decisión.

«Creo que 10 meses, de todos modos, son suficientes para tomar una decisión muy, muy detallada de 400 o 500 páginas sobre este caso, y creo que es inminente. Sé que lo he dicho varias veces en esta sala, pero pensé que había muchas posibilidades de que hubiera salido antes de esta ventana internacional.

«Creo que hay muchas posibilidades de que salga en el próximo período internacional, y realmente no lo veo en 2026. Simplemente no veo que se extienda más allá de este año. Creo que ya casi está disponible».

«¿Por qué no ha llegado a esa bandeja de entrada todavía? No lo sé; tal vez lo hizo en las últimas 24 horas, pero ciertamente a fines de la semana pasada no hubo discusiones secretas ni discusiones secretas para llegar a un acuerdo. Es simplemente muy, muy simple. No habían recibido la decisión».

