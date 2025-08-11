Actualización de transferencia Fresh Carlos Baleba de Man United después del acceso de Brighton Boss

El jefe de Brighton, Fabian Hurzeler, insiste en que la ausencia de Carlos Baleba era un pequeño problema de rodilla en su último problema amigable para la pretemporada, sin entrevistas de transferencia.

Carlos Baleba está vinculado a una transferencia de Brighton al Manchester United (Imagen: (Foto de Matt Impey/Shutterstock))

El gerente de Brighton, Fabian Hurzeler, dio una actualización sobre la situación de Carlos Baleba después de que el jugador de 21 años fue excluido de la última receta del club.

Baleba se ha convertido en un objetivo principal para el Manchester United este verano. Según los informes, el lado de Ruben Amorim abrió conversaciones con Brighton para discutir un movimiento para el internacional de Camerún.

Si unidos para entrar en un acuerdo, es posible que tengan que ofrecer una tarifa en la región de £ 100 millones para convencer a Brighton de dejar ir a Baleba, donde las gaviotas no tienen la intención de hacer esto.

A medida que creció la especulación sobre el futuro de Baleba, su ausencia de la pretemporada de Brighton ayer contra Wolfsburg lideró una gran cantidad de nuevos rumores.

Sin embargo, se confirmó que estaba desaparecido en el equipo debido a un pequeño problema de rodilla y no estaba relacionado con la transferencia. Hurzeler habló sobre la aptitud de Baleba después de la victoria por 2-1 de Brighton.

Fabian Hurzeler dijo que Baleba volverá «de vuelta» (Imagen: Getty Images)

El jefe alemán dijo, según el Argus: «Entrenó hoy, entrenó ayer, por lo que no queremos correr riesgos, pero volverá».

Con una tarifa de £ 100 millones posibles en juego, Man United quiere asegurarse de que Baleba esté en forma y sin lesiones, especialmente con solo tres semanas restantes en la ventana de transferencia de verano.

Amorim ya ha completado su trío atacante de £ 200 millones, con Benjamin Sesko el atacante más nuevo en convertirse en miembro del club. Ahora el jefe portugués está buscando un centrocampista defensivo fuerte para llenar el vacío entre su línea de fondo y un jugador central líder como Bruno Fernandes.

La temporada pasada, Baleba logró cuatro goles y dos asistencias en 40 actuaciones para las Gaviotas, pero fue su calma y fuerza en el mediocampo lo que lo convirtió en un artista sorprendente a una edad tan temprana durante la semana de Amex.

