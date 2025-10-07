Actualización de transferencia de Kobbie Mainoo de Man United como ‘conversaciones’ en medio del Clear Ruben Amorim Plan

El centrocampista de Inglaterra está sujeto a una especulación continua en Old Trafford, que rara vez se puede ver esta temporada para el Manchester United.

Kobbie Mainoo está vinculada a una transferencia en enero lejos del Manchester United.

Kobbie Mainoo pudo ver que su futuro en el Manchester United se decidió rápidamente cuando la ventana de transferencia se abre de enero, según los últimos informes.

La periodista de Sky Sports, Sacha Tavolieri, afirma que Napoli todavía está en contacto con el séquito del centrocampista del United que intentó firmar al joven de 20 años durante la ventana de transferencia de verano.

El informe sugiere que se está considerando un movimiento de préstamo, lo que le daría a Mainoo el tiempo de juego que desea y continuaría su desarrollo. Antonio Conte quiere cerrar un trato rápidamente.

Si Mainoo es un traslado al club de la Serie A, se reuniría con el antiguo marco de los Rojos Scott McTominay en Nápoles. Se ha convertido en un gran favorito de los fanáticos desde su traslado a Napoli.

El centrocampista de Escocia jugó un papel clave la temporada pasada en su campaña ganadora de un título de la Serie, porque se consideró exceso de requisitos en Old Trafford.

Mainoo aún no ha comenzado con un partido frente a Ruben Amorim en la Premier League en esta campaña, esta temporada solo 113 minutos en la parte superior.

Kobbie Mainoo rara vez se puede ver esta temporada. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El internacional de Inglaterra pidió que saliera de United para un tiempo de juego garantizado este verano, pero el club quería que se quedara y luchara por su lugar.

En la última semana de la ventana, Amorim dijo: «Quiero que Kobbie se quede. Tiene que luchar por su lugar y necesitamos Kobbie. Así que eso no va a cambiar.

«No sé el resto cómo terminará. Entiendo que los jugadores que no están jugando en este momento están decepcionados, pero todos tienen la misma oportunidad de jugar. Tienes que pelear durante la semana».

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.