Actualización de transferencia de Adam Wharton to Man United cuando comienza el ‘escenario de ensueño’

Manchester United permanece conectado a un movimiento para Crystal Palace -Midfielder Adam Wharton, mientras que Andre Onana se enfrenta a un futuro incierto en Old Trafford

Crystal Palace -Midfender Adam Wharton está vinculado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

Manchester United tuvo un final ocupado en la ventana de transferencia de verano con muchos entresijos en Old Trafford el lunes.

Los Rojos dejaron tarde para firmar a un nuevo guardián y encontrar £ 18 millones para alabar a Senne Lammens de Royal Amwerp. Ruben Amorim esperará que la joven de 23 años, que la temporada pasada tenía las sábanas más hermosas de la Liga Pro Belga, pueda llegar al suelo para United.

Con respecto a los gastos, United también ha castigado varios resultados, con Rasmus Hojlund completando un movimiento de préstamos a Napoli. En otros lugares, Antony completó una transferencia permanente al Real Betis, Jadon Sancho aseguró un movimiento de préstamos para Aston Villa y Harry AmaSs se fueron para unirse a los luchadores del campeonato Sheffield el miércoles.

A continuación se presentan algunos de los nuevos titulares de United y una representación en cada uno.

Adam Wharton ‘Frontrunners’

De acuerdo a EquipoUnited y Chelsea son corredores de los frontales en la carrera para firmar a Adam Wharton de Crystal Palace en la estrella de transferencia de enero. El informe afirma que los dos clubes de la Premier League han notado al centrocampista de 21 años como un «objetivo importante».

Se dice que United y Chelsea ven a Wharton como un ‘potencial de juego de juego’. El ex jugador de Blackburn Rovers ve su contrato en Selhurst Park expirado en junio de 2029.

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Wharton jugó un papel muy importante en la victoria de la Copa FA de Palace la temporada pasada y tiene la experiencia de la Premier League que anhela los más bordes.

«El jugador de 21 años también es un internacional inglés que ha estado en un torneo importante con los tres Leones en la Eurocopa 2024. Ineos quiere firmar estrellas jóvenes en Old Trafford, y encaja perfectamente con el proyecto de ley».

United podría obtener el escenario Dream Onana

Según los informes, United está dispuesto a renunciar al portero Andre Onana. Equipo Afirmar que las discusiones con la Liga Saudita como un destino potencial son reales.

Se dice que aunque no se ha completado ningún acuerdo, las conversaciones están en marcha y United también está abierto a ofertas de otras competiciones.

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Los días de Onana en United ciertamente están numerados. El ex portero del Inter de Milán a menudo ha decepcionado a los Rojos, y una venta a Arabia Saudita ciertamente sería un escenario de ensueño Para United. «

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.