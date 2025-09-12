Actualización de lesiones del hijo Kai de Wayne Rooney, The Ban Van Man United Icon, Colen’s Confession

Kai Rooney se ha hecho un nombre en la Academia del Manchester United, pero ahora obtendrá un encanto al margen debido a una lesión

La madre de Kai, Colen, ha hablado sobre la familia Rooney en el pasado (Imagen: Anthony Devlin/Getty Images para Disney+)

Kai Rooney ha subido las filas en el Manchester United, con la esperanza de perseguir el éxito de su padre en Old Trafford.

El joven de 15 años es el hijo mayor de la leyenda de Red Devil Wayne Rooney, quien, durante su ilustre carrera en el club, reclamó innumerables premios importantes. Kai recientemente obtuvo el ascenso al establecimiento de United Sub-19 después de versiones en los 18 de ONDER-18, incluida la puntuación de una volea espectacular que atrajo la atención del cuerpo técnico senior.

La sensación adolescente llegó a la Academia Unida en 2016 y se estableció en el campo como una presencia formidable. Kai solo incluyó dos veces en la Premier League U18 y lo encontró una vez en 35 minutos de acción, aunque logró 56 goles extraordinarios durante una campaña para la configuración juvenil.

Sin embargo, cada esperanza de un aumento rápido debido a las filas se coloca en un guardia temporal mientras tiene un encanto al margen. Esto es después de que Kai ha recogido una lesión en la pierna desconocida.

El grado de lesión o duración de su ausencia sigue siendo desconocido, aunque su propia reacción sugiere que podría ser un período considerable. Compartió una selfie espejo con una bota protectora en su pie derecho, acompañado por el mensaje «La vida no puede empeorar» con un emoji llorando.

Si bien los partidarios de la familia Rooney se sentirán decepcionados por este desarrollo, Wayne y Vrouw Colen sin duda ofrecerán un excelente apoyo, dada la amplia experiencia de su padre para administrar contratiempos mientras compiten a nivel de élite.

Kai Rooney estará fuera de funcionamiento por algún tiempo (Imagen: Instagram/Cairooney.10)

Aunque es una leyenda de la Premier League y un modelo a seguir ideal para su hijo, Wayne está excluido de asistir a los partidos de fútbol de su hijo. Esta sorprendente regla no fue impuesta por el club o un gerente, sino por su propio hijo Kai, como Reveló Colen durante su aparición en I’m a Celebrity … ¡Ajustarme aquí!

Mientras estaba en la jungla, la mujer de 39 años compartió la decisión pesada pero desinteresada de su hijo con sus compañeros de campaña. «Eso es lo que pasa con los niños, creo, es difícil salir en días», dijo Colen.

«Kai le dijo a Wayne que dejara de jugar partidos de fútbol cuando jugó torneos de base y así, porque solía nadar y ni siquiera podía ver el juego. ¿Cómo se dice a todos estos niños:» Ve, miro a mi hijo? «

«Los adultos, es diferente, podrías hablar con ellos, así que él solo dijo:» Oh, papi, no quieres venir porque ni siquiera me ves jugando. «Eso es triste, pero no se puede ayudar.

Wayne está exiliado para ver a su hijo mayor jugar (Imagen: JMIMERNATY/GETTY Images)

Sin embargo, no solo la presencia de Wayne influye mientras juega. El adolescente a menudo se enfrenta a acusaciones verbales de jugadores opositores sobre su famoso padre. Durante un episodio del podcast Stick to Football, Colen contó un incidente en el que Kai perdió una penalización en un torneo después de que un comentario sobre su padre lo dejó enojado.

Ella dijo: «Hace unos años recuerdo que mi hijo Kai recibió una penalización en el parque de San Jorge, donde estábamos para un torneo. Fue a penaltis, Kai dio un paso al frente y lo esquió.

«Luego le pregunté cómo podía recibir tal penalización, y él me dijo que solo olía cuando el arquero dijo:» Tu padre está ***, y se enojó.