Actualización de la adquisición de Ineos y Sir Jim Ratcliffe Man United después de las afirmaciones de Turki Al-Sheikh

Sir Jim Ratcliffe tiene una participación minoritaria en el Manchester United a través de su empresa química INEOS desde febrero de 2024, pero podría quedar en el limbo si los Glazer deciden recaudar dinero.

Sir Jim Ratcliffe y su personal de INEOS quedaron sorprendidos por las últimas afirmaciones de adquisición (Imagen: Foto de Michael Regan/Getty Images)

Fuentes cercanas a Sir Jim Ratcliffe han respondido a las afirmaciones de que el Manchester United está en medio de un proceso de adquisición. A principios de esta semana, Turki Al-Sheikh compartió publicaciones en las redes sociales afirmando que los Rojos estaban «en negociaciones avanzadas con un nuevo inversor».

Según Charlotte Duncker del Times, los funcionarios de United están desconcertados por las actividades del multimillonario de Arabia Saudita en X, antes conocido como Twitter, y afirmaron que sus informes eran «nuevas para ellos». En declaraciones a Sky Sports, el periodista añadió que Ratcliffe y su personal de INEOS tampoco creen que lo que dijo Al-Sheikh sea cierto.

El miércoles por la noche, funcionarios del gobierno saudita afirmaron que United estaba cerca de llegar a un acuerdo. Debido a que Ratcliffe había adquirido recientemente una participación minoritaria, muchos especularon que la publicación críptica trataba sobre los Glazer.

Acerca de

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

El multimillonario saudí, propietario del Almería desde 2019 hasta principios de este año después de no conseguir el ascenso a la máxima categoría española, compartió la publicación con sus siete millones de seguidores. Se extendió como la pólvora y generó una increíble cantidad de visitas, me gusta y acciones compartidas.

Luego, Al-Sheikh proporcionó una actualización sobre las supuestas negociaciones el jueves por la noche. Escribió: “Mi mensaje de ayer sobre la posible venta del Manchester United significaba una cosa: el club está en fases avanzadas de negociaciones con un nuevo inversor.

«Para ser claros, no soy el inversionista, ni ellos son de mi país. Estoy publicando esto como un fan que quiere que el acuerdo se lleve a cabo, incluso si no necesariamente tiene que ser así».

En Sky Sports, Duncker explicó por qué Ratcliffe podría quedarse en la oscuridad si los Glazer decidieran ganar dinero a sus espaldas. El periodista dijo: “El hecho de que Jim Ratcliffe tenga una participación del 30 por ciento no significa obviamente que los Glazer no considerarán vender.

«Creo que ciertamente lo harían por el precio correcto. «Hay una cláusula en el acuerdo de Ratcliffe cuando compró el club – creo que se activó en agosto de este año – lo que significaba que si llegaba la oferta adecuada – creo que era de más de 33 dólares por acción – los Glazer podrían vender todo el club.

«No solo se comprará su parte, sino que también se comprará a Sir Ratcliffe, por lo que existe la posibilidad de que los Glazer puedan vender todo el club, pero en este momento esto parece extraño con todas estas noticias, exageraciones y entusiasmo causados ​​por este tweet».

En los últimos días se ha hablado mucho de una posible adquisición del Manchester United. (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Si bien Ratcliffe puede sentirse impotente, no ha mostrado signos de querer alejarse del United. El multimillonario británico afirmó recientemente en un podcast de The Business, producido por The Times y The Sunday Times, que todavía tiene control sobre las actividades futbolísticas del club.

Cuando se le preguntó qué pasaría si los Glazer le dijeran que despidiera a Ruben Amorim, Ratcliffe dijo: «Eso no va a suceder».

El jefe de INEOS, que posee poco menos del 30 por ciento de United desde febrero de 2024, añadió: «Eso probablemente lo resume todo. Somos locales y ellos están al otro lado del charco».

«Es un largo camino intentar gestionar un club de fútbol tan grande y complejo como el Manchester United. Aquí tenemos los pies en la tierra. [the Glazers] Tienen mala reputación, pero son gente muy agradable y realmente sienten pasión por el club».

Refiriéndose a su plan a largo plazo, el técnico de 72 años afirmó: «Rubén tiene que demostrar en los próximos tres años que es un gran entrenador».

Cuando se le preguntó si al técnico del United se le darán tres años para transformar su suerte, Ratcliffe dijo: «Sí. Ahí es donde estaría yo. Tres años. Porque el fútbol no ocurre de la noche a la mañana. Son tres años».

‘Tú también estás mirando [Mikel] Arteta en el Arsenal. Los primeros años lo pasó mal. Debemos tener paciencia. Tenemos un plan a largo plazo. No es un interruptor de luz.

«No se puede dirigir un club como el Manchester United basándose en reacciones instintivas ante un periodista que se reúne con uno cada semana…»