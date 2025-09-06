Actualización alternativa de transferencia de Carlos Baleba de Man United en medio del detalle del enlace de Kobbie Mainoo

Las últimas noticias sobre la transferencia del Manchester United en medio de las actualizaciones sobre Angelo Stiller y Kobbie Mainoo.

Kobbie Mainoo quería a Man Utd prestado este verano por más tiempo de juego. (Imagen: Matt West/Shutterstock)

La ventana de transferencia debe abrirse el día de Año Nuevo y el Manchester United puede regresar muy bien a la mesa de negociaciones para algunos de los nombres con los que están vinculados este verano.

United dio la bienvenida a cinco nuevos jugadores; Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Senne Lammens y Diego Leon. Aunque firmar un nuevo centrocampista también estaba en la agenda, con Carlos Baleba en consideración, la apreciación de Brighton & Hove Albion de más de £ 100 millones obligó al club a estar en espera hasta el próximo verano.

En cambio, Lammens fue traído el día de la fecha límite para fortalecer la posición del portero. Pero la ventana de transferencia de enero podría ofrecer a United la oportunidad de fortalecer aún más el equipo de Ruben Amorim.

Aquí vemos los últimos titulares y chismes de Old Trafford y sus alrededores;

Stiller ‘postura’ revelada

Aunque está fuertemente conectado a un traslado a United, periodista 5 de septiembre de 2025

«Target =» _ self «aria etiqueta =» «tabindex =» 0 «> Fabrizio Romano Angelo Stiller fue «nunca cerca» de dejar a Stuttgart este verano. El Real Madrid también estaba conectado con sus servicios, pero aparentemente «los gigantes españoles» nunca «estuvieron de acuerdo».

Lo mismo se dijo para United, pero se supone que el mediocampista todavía está abierto a un movimiento en el extranjero.

La noticia de la noche de Manchester dice: Este desarrollo puede ser alentador para United si deciden dar nueva vida al nuevo año. Con los refuerzos del centro del campo en lo alto de la lista de prioridades del club, Carlos Baleba y Adam Wharton también están vinculados, y aún no se ha visto cuál de los tres aparece como el objetivo preferido. Supuestamente, sin embargo, está más tranquilo para abandonar Alemania y probablemente tendría una tarifa considerablemente más baja que el Brighton de más de £ 100 millones que se exigió para Baleba.

Tres clubes ‘Wanted’ Mainooo

United ha bloqueado a Kobbie Mainoo para asegurar un movimiento durante la ventana de transferencia, a pesar de que el joven pidió un préstamo que obtuviera más tiempo de juego esta temporada. Según el Daily Mail, tres clubes de la Premier League, Tottenham, Aston Villa y Everton, intentaron firmar a Mainoo.

Mientras tanto, las fiestas italianas Napoli y Roma, así como el equipo francés Marsella, también mostraron interés. Amorim, sin embargo, quería mantener al joven de 20 años después de lesiones en Matheus Cunha y Mason Mount.

«Quiero que Kobbie se quede y él tiene que luchar por su lugar», dijo el entrenador en jefe del United Amorim.

«Necesitamos Kobbie y eso no va a cambiar. Los jugadores no juegan con la decepción, pero todos tendrán oportunidades. Tienes que pelear durante la semana».

La noticia de la noche de Manchester dice: Con lesiones a Cunha y montar, Amorim puede estar más inclinado a entregar minutos adicionales. Aunque el tiempo de juego tiene que ganarse, el joven apenas ha puesto un pie mal y ya ha resultado ser influencia en los juegos importantes para los Rojos. Las oportunidades regulares son de vital importancia para su desarrollo en esta etapa, y la decisión de United para bloquear un movimiento de verano en otro lugar, sugiere que este es una gran parte del plan a largo plazo del club.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.