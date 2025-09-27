‘Absoluto’ – Man United recibe un juicio experto sobre la tarjeta roja de Brentford mientras los funcionarios golpean

La nueva noticia del Manchester United como culpa de Nathan Collins en Bryan Mbeumo causó un debate después de que al defensor de Brentford solo se le mostrara una tarjeta amarilla antes de que los Red Devils perdieran 3-1

Nathan Collins contaminó a Bryan Mbeumo en la caja (Imagen: Smartframe/cada segundo medio)

El árbitro estadounidense David Gerson cree que Brentford debería haber completado el juego con 10 hombres cuando el Manchester United cayó en una derrota por 3-1 en el estadio de la comunidad G-Tech.

El defensor de Brentford, Nathan Collins, tuvo la suerte de evitar una tarjeta roja después de cometer un error a Bryan Mbeumo en la segunda mitad. El ex hombre de los Lobos arrastró a su antiguo colega al área de penalización.

El árbitro Craig Pawson le mostró a Collins una tarjeta amarilla y asistente de video -Referee Andy Madley, junto a su asistente Nicholas Hopton, investigó el incidente en Stockley Park, no lo consideró una transmisión.

Bruno Fernandes finalmente dio un paso al frente para tomar el lugar, con el marcador 2-1 a Brentford en ese momento, pero su esfuerzo se salvó.

La explicación sobre la decisión escribió el centro de partido de la Premier League en X: «La multa del árbitro fue verificada y confirmada por Var, con Collins, que se suponía que debía retirar a Mbeumo. Var también verificó la llamada desde el árbitro de la tarjeta amarilla a Collins, y no se suponía que Mbeumo no estaba bajo el control de la pelota».

Gerson, quien fue a Instagram para discutir la decisión, no estaba de acuerdo con la Premier League. «Esta es definitivamente una tarjeta roja para negar objetivos obvios», dijo.

«No entiendo cómo fue una tarjeta amarilla y una multa. Déjame continuar y expulsar algunos mitos, doble peligro, no puedes dar una tarjeta roja en una multa. Absolutamente, puedes.

«La segunda cosa, lo que su dogo (negación de las oportunidades para anotar goles), por lo que la distancia, absolutamente se reunió, el número de defensores, no hay nadie entre el error y el objetivo, y luego está a cargo, está en el medio del campo, él va a la portería y luego probablemente verifique.

«Así es, no tienes que tener control sobre la pelota para ser una carta roja, para una probabilidad de perro. Esta pelota aún no lo ha encontrado y que se lo retirará para que el error haya tenido lugar, se lo aleja de la pelota, definitivamente tiene un capuchón de control: una bola de rodadura lenta para un primer ministro del cheque del cheque.

«Por lo tanto, la decisión correcta debería ser una carta roja y un tiro penal. Cómo no han otorgado esto, no entiendo porque hace la diferencia, correcto. Nos hemos ido durante 15 minutos en el juego, el jugador se envía y, por supuesto, se han perdido el tiro penal, pero ahora juegas 11 contra 10 hombres.

«Estoy realmente interesado en escuchar la explicación de PGMOL sobre esto».

Esta temporada, United sufrió su tercera derrota en la competencia, lo que dio lugar a más preguntas sobre el futuro de Ruben Amorim.

