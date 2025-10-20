‘Absolutamente no’: Harry Maguire descarta la teoría del Man United después de la victoria del Liverpool

El Manchester United ganó el domingo por la noche al vencer al Liverpool por 2-1 en Anfield.

El defensa del Manchester United, Harry Maguire, fue nombrado mejor jugador del partido tras marcar el gol de la victoria ante el Liverpool. (Imagen: Deportes del cielo)

El defensa del Manchester United, Harry Maguire, insiste en que la victoria sobre el Liverpool «ciertamente no» es solo tres puntos, ya que el United venció a sus antiguos rivales en Anfield por primera vez desde 2016.

Los Rojos tuvieron el mejor comienzo posible en Anfield cuando un pase de Amad puso a dormir al Liverpool y Bryan Mbeumo superó a Giorgi Mamardashvili. Los anfitriones buscaron el empate, pero se frustraron cuando Cody Gakpo golpeó el poste tres veces.

La suerte de Gakpo finalmente cambió en la segunda mitad. Estuvo listo en el centro para aprovechar desde corta distancia y dejar a Senne Lammens sin posibilidades de hacer el 1-1.

Al llegar a los últimos diez minutos, el impulso parecía estar con los anfitriones, pero Anfield fue silenciado al final. Después de que se recicló un córner, Bruno Fernandes colocó un centro en el palo trasero donde Maguire esperaba para elevarse más alto y desviar al equipo visitante.

En declaraciones a Sky Sports después del partido, Maguire dijo: «Sí, significa todo. Han tenido la ventaja en los últimos años y no ha sido lo suficientemente bueno para nuestro club y no les damos a nuestros fanáticos suficientes días como hoy.

«Nos llevó mucho tiempo llegar hasta aquí y conseguir los tres puntos. Es el viejo cliché que dice que son sólo tres puntos, pero ciertamente no lo son. Significa mucho más que eso para los chicos, el club y los aficionados».

«He estado aquí durante siete años y venir a este campo cada vez y no conseguir tres puntos ha sido difícil. Es para los fanáticos y espero que tengan una gran noche esta noche porque obviamente solo hay tres puntos en la mesa. Pero venir aquí y estar por encima del Liverpool porque ha sido un gran equipo a lo largo de los años y ha sido mucho mejor que nosotros en los últimos años, así que es bueno tener uno por encima de ellos.

«El fútbol se trata de recuerdos y de crear recuerdos especiales y estoy seguro de que todos los aficionados tendrán un recuerdo que nunca olvidarán. Todos nos iremos a casa felices».

«No nos dejaremos llevar porque sabemos que este club no está en condiciones de dejarse llevar. Debemos utilizar esto como motivación para alcanzar los niveles que han alcanzado en los últimos años porque ahí es donde este club debe estar».

De cara a la visita del Brighton la próxima semana, Maguire añadió: «Curiosamente significará mucho en este club esta semana, pero el próximo sábado tendremos al Brighton en casa. En este club, todos los partidos se tratan de la misma manera».

«Sabemos que es una gran victoria y se hablará mucho de nosotros esta semana. Los muchachos tienen que mantener la calma y asegurarse de que estemos bien en Brighton».

