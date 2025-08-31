¿A qué hora es Joey Essex Boxing en Misfits 22 esta noche? Hora de inicio para la pelea de Numeiro

Joey Essex hará su debut en el boxeo esta noche mientras toma NUMEIRO en una competencia recurrente en el episodio 22 de la serie Misfits

Joey Essex hace su debut en el boxeo esta noche (Imagen: KWPR)

La personalidad de la televisión de realidad Joey Essex planea hacer su debut en el boxeo esta noche mientras está rechazando el influencer portugués Numeiro.

Essex, que se convirtió en la única forma de la única manera, es Essex y también se puede ver en Love Island, ha sido publicado desde hace mucho tiempo en una tarjeta inadicional.

Esta noche, en Manchester, entrará en el ring por primera vez durante el largometraje 22 de la serie Influencer Box, con el evento dirigido por el seductor evento principal de Darren Tills Till contra el colega ex estrella de Puc Luke Rockhold.

El oponente de Essex, Numeiro, tiene una pelea profesional en su haber, que ganó cómodamente en seis rondas. Ambos hombres han contribuido a una estructura ardiente y prometen una noche explosiva.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el juego de esta noche …

¿Cuándo comienza esta noche el partido de boxeo Joey Essex vs Numeiro?

Joey Essex y Numeiro se enfrentaron con su colisión esta noche

Se espera que el partido entre Joey Essex y Nameiro comience esta noche alrededor de las 9 p.m., aunque el momento exacto depende de la duración de los partidos de la cartelera. Se planea que la primera pelea de la noche comience a las 6 pm, con las estrellas de la televisión de realidad Demi Sims, el primo de Essex, que toma Nadeshi Hopkins.

El mapa principal, que consta de siete peleas, probablemente comienza a las 7 p.m.

¿Cómo puede ver y transmitir el combate de boxeo Joey Essex vs Numeiro esta noche?

Joey Essex vs Numeiro en Misfits 22 se transmite en Dazn que puede ver en su televisor, computadora, tableta o dispositivo móvil. Los ataques están disponibles en pago por visión, lo que significa que los suscriptores tienen que pagar £ 19.99 para ver la tarjeta en Manchester.

Los partidarios pueden comprar la pelea si son suscriptores actuales o registrarse en Dazn haciendo clic en el enlace a continuación. Los primeros dos juegos de la noche se transmiten de forma gratuita en el canal de YouTube de Dazn.

Citas de esquina

Joey Essex: «Estoy aquí para mostrar que esto es lo que soy. Sabes, he tratado de demostrar durante años quién soy. Nadie sabe realmente cómo llevarme. Ese no es mi problema, ese es su problema. Sé quién soy como persona, pero mostraré este viaje a las personas que realmente no saben quién soy realmente». Ya no sé nada. «

Numeiro: «Siempre queremos ir por el nocaut. Eso es lo que me parece bien, pero me estoy centrando en ganar y establecer un buen espectáculo porque no soy el hombre más querido de Portugal. Soy controvertido, pero he oído que Joey Essex también tiene algo que odia.