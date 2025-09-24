El defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov, comenzó la temporada con fuerza con la derecha

Abdukodir Khusanov comenzó con los últimos tres partidos de la ciudad en Manchester contra el Arsenal, Napoli y el Manchester United

Pep Guardiola dijo que Abdukodir Khusanov parece un principal Kyle Walker mientras elogiaba el comienzo del defensor de la temporada. La firma de enero ha comenzado con los últimos tres juegos en la parte posterior y ahora se ve como una opción creíble en la posición.

City no compró en la ventana de transferencia de verano, a pesar de los deseos de muchos fanáticos. Rayan Ait-Nouri llegó a un mercado donde los Blues gastaron £ 175 millones, pero el nuevo director deportivo Hugo Viana no buscó fortalecer el otro flanco. Esa decisión se investigó más después de dos derrotas en los primeros tres partidos de la Premier League donde tanto Rico Lewis como Matheus Nunes habían tenido problemas en el papel.

Khusanov, sin embargo, comenzó allí para partidos contra United, Napoli y Arsenal, y en total impresionado. Fue retirado durante el descanso en los Emiratos con una lesión y la ciudad no se veía tan cómoda después.

Guardiola está feliz de usar el internacional de Uzbekistán en la parte posterior y en el centro y cree que el jugador de 21 años tiene un gran futuro para él en Etihad.

«Puede jugar como defensor central y todas las posiciones en la parte posterior, excepto en la izquierda. No es un jugador que pueda hacer mucho en el frente, pero es sólido y estable, su fisicalidad, queda atrás [running] es como kyle [Walker] En su mejor momento «, dijo.

«Está increíblemente concentrado, tan joven, quiere aprender y ha sido realmente bueno contra oponentes duros. Es muy joven, desde una experiencia diferente desde Uzbekistán hasta Francia para 10 Ligue 1 -Match y luego vino aquí, y vino en una temporada que fue difícil para nosotros.

«Es por eso que cuando vienes y todo está establecido, todo es más fácil de establecer. Aprende rápidamente y hueles que es una firma increíble durante muchos años en este club.

«Este hombre hará una carrera en este club durante muchos años».

City se elevará en el Etihad el sábado cuando el defensor regrese con Burnley. Llegó al club desde Tottenham en 2017 y se quedó ocho años antes de irse, aunque fue prestado en AC Milan en la segunda mitad de la temporada pasada.

Antes de ese momento, City grabará Huddersfield en la Copa Carabao el miércoles.

