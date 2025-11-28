A Marcus Rashford se le dará una nueva ruta de transferencia para el Man United a petición del Barcelona

Marcus Rashford está actualmente cedido por el Manchester United al Barcelona, ​​​​pero su futuro está en el aire ya que los gigantes españoles aún no han decidido si lo ficharán de forma permanente.

Marcus Rashford podría fichar definitivamente por el Barcelona el próximo verano (Imagen: Fuera de juego vía Getty Images)

Marcus Rashford podría tener otra oportunidad de dejar el Manchester United al final de la temporada en medio de dudas sobre el compromiso del Barcelona con un acuerdo permanente. Los pesos pesados ​​españoles tienen una opción de compra por 26 millones de libras (30 millones de euros) el próximo verano, pero sigue siendo incierto si ejercerán este derecho.

La estrella inglesa ha marcado seis goles con el Barcelona y ha dado nueve asistencias en todas las competiciones. Una lesión de Raphinha ha convertido a Rashford en un pilar de la alineación titular de Hansi Flick y se dice que ha tenido un impacto positivo en sus compañeros y en el cuerpo técnico.

Después de una breve cesión en el Aston Villa la temporada pasada, Rashford hizo el traslado de sus sueños al Camp Nou en el verano. Como parte de la transferencia, se acordó una futura tarifa permanente de £ 26 millones, lo que haría que el jugador de 28 años rompiera permanentemente sus vínculos con el Manchester United.

Sin embargo, todavía no hay señales definitivas sobre si activarán esa opción. Se cree que se tomará una decisión más adelante en la temporada dependiendo del desempeño de Rashford de aquí a mayo y de la preocupante situación financiera del Barcelona.

Como novedad, la publicación española Mundo Deportivo ha arrojado luz sobre la estrategia de contratación de verano de Flick y sus posibles implicaciones para Rashford.

El informe sugiere que el director deportivo del Barcelona, ​​Deco, y Flick están de acuerdo en que un central zurdo, un extremo y un delantero centro serán sus principales prioridades, informa el Mirror.

Mientras el Barcelona se prepara para un futuro sin Robert Lewandowski, que cumplirá 38 años el próximo verano, están atentos a Julian Álvarez y Harry Kane. Sin embargo, su ambición de reforzar su plantilla con un extremo polivalente podría obstaculizar la marcha permanente de Rashford.

Rashford ha impresionado desde que llegó al Barcelona (Imagen: (José Manuel Álvarez Rey/Getty Images))

A pesar del uso limitado de Rashford por parte de Flick como delantero esta temporada, el regreso de Raphinha tras una lesión podría llevar a una reorganización de la alineación del Barcelona. Erling Haaland también ha sido mencionado como un objetivo potencial.

El informe menciona al cedido del United, pero se sugiere a Rafael Leao del AC Milan como otra opción. También se especula que Raphinha podría marcharse por el interés de Arabia Saudí.

En consecuencia, el futuro de Rashford podría estar en otra parte, y el Paris Saint-Germain estaría considerando atraerlo a Francia.

Mundo Deportivo informa que los campeones de Europa siguen de cerca al internacional inglés y han reservado 43,8 millones de euros (50 millones de dólares) si deciden contratarlo.

El equipo de Luis Enrique cuenta actualmente con uno de los delanteros más letales de Europa, con Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue y Bradley Barcola impresionando detrás del ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé. La versatilidad de Rashford para jugar por la izquierda y como delantero podría convertirlo en una perspectiva atractiva para los parisinos.

A Rashford le quedan dos años de contrato en Old Trafford y con Ruben Amorim parece poco probable que tenga otra oportunidad de reincorporarse al equipo del United.

Ahora que ha mostrado destellos de su mejor forma en España, la perspectiva de una mudanza permanente puede no ser tan difícil como se pensaba anteriormente.