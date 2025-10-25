A la estrella olvidada del Man United se le ofrece otra ruta de escape a medida que aumenta el interés por las transferencias

El Delantero del Manchester United Joshua Zirkzee quiere dejar Old Trafford en enero.

Joshua Zirkzee en el entrenamiento del Manchester United con Noussair Mazraoui (Imagen: Manchester United FC 2025)

A Joshua Zirkzee se le podría dar una gran opción de transferencia en enero, y el Sevilla está ansioso por adquirir al delantero del Manchester United.

Pero los españoles no son los únicos que quieren al delantero, ya que el técnico del West Ham, Nuno Espirito Santo, está considerando una cesión para fortalecer su ataque.

Zirkzee anotó sólo siete goles en 49 partidos la temporada pasada después de mudarse del Bolonia durante los últimos meses del reinado de Erik ten Hag. Pero sólo ha jugado cinco partidos esta temporada y quiere retirarse porque quiere mantener vivos sus sueños de Copa del Mundo. El técnico del United, Rubén Amorim, ya ha decidido que no forma parte de sus planes a largo plazo.

Los fichajes de verano, Benjamin Sesko y Matheus Cunha, han visto a Zirkzee caer en el orden jerárquico en Old Trafford, a pesar del traslado de Rasmus Hojlund al Napoli, y Amorim también prefiere a Mason Mount, lo que significa que las posibilidades de Zirkzee de conseguir minutos son aún menores incluso si no es un reemplazo equivalente.

Zirkzee quiere marcharse en enero y, a pesar de sus problemas, es poco probable que le falten ofertas.

El Sevilla español está siguiendo la situación de Zirkzee y el nuevo técnico Matías Almeyda está dispuesto a darle un salvavidas. Almeyda está renovando su plantilla, desesperado por añadir más potencia de fuego a sus opciones de ataque y cree que Zirkzee se adapta mejor al fútbol español.

Joshua Zirkzee pedirá el traspaso al Manchester United en enero (Imagen: James Gill – Danehouse, Getty Images)

Pero Nuno también está monitoreando su situación y tratando de impulsar el debilitado ataque del West Ham. El viernes por la noche cayeron 2-1 en Leeds y Nuno volvió a no contar con ningún delantero reconocido en su alineación, ya que Niclas Füllkrug estaba lesionado.

Nuno se vio obligado a incorporar al exdelantero del Newcastle e Inglaterra Callum Wilson durante la primera mitad en Elland Road, pero no parece ser un fanático del experimentado fichaje de verano.

Zirkzee está desesperado por ser incluido en el equipo holandés para la Copa Mundial del próximo verano y sabe que necesita jugar con regularidad para tener posibilidades de ser elegido.

