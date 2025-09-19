8 pronunciación de saco de ruben amorim como expertos opina sobre el jefe del hombre oprimido unido

Ruben Amorim está bajo una enorme presión en el Manchester United después de una victoria en cinco en todos los partidos, mientras que la especulación alrededor de su posición en el club se calienta

La posición de Ruben Amorim en el Manchester United continúa mirando más de cerca (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Ruben Amorim ha estado bajo una presión no inferior desde que tomó las riendas en el Manchester United hace 10 meses.

El gerente portugués, que entró en Erik Ten Hag en noviembre pasado, enfrentó un período tumultuoso en noviembre pasado y desalentó a los fanáticos de todo el mundo. Después de un sombrío 15º lugar en la Premier League la temporada pasada, la más baja del club desde la fundación de las luchas de alto vuelo Amorim, 40, aún para avanzar en su búsqueda para restaurar la gloria a Old Trafford.

Esta temporada, con seis juegos jugados en todos los partidos, United ha logrado una victoria solitaria contra Burnley y fueron abandonados por Grimsby Town sin piedad de la Copa EFL.

A pesar de la serie de bajo rendimiento, Amorim se mantiene firme en su enfoque táctico. Después de un 3-0 saliendo de Manchester City, dijo: «Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Creo en mi camino y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar».

Con un partido crucial contra Chelsea en el horizonte, el control de Amorim se intensificará a menos que obtenga una victoria este sábado. Nos sumergimos en las opiniones gobernantes sobre el término de oficina de Amorim en el club en las opiniones gobernantes.

Jamie O’Hara

A principios de este mes, el ex centrocampista de Tottenham Hotspur expresó sorpresa en el término continuo de la oficina de Ruben Amorim en el Manchester United, a pesar de un comienzo mate en la temporada.

«No puedo creer que Ruben Amorim todavía esté a cargo», dijo en Talksport. «¿Cuándo van a dejarlo ir? ¿Cuándo se van … haz lo que Sheffield United ha hecho, solo traga su orgullo? [and say] «¿Estamos equivocados?»

«Vuelve a entrar. No pueden continuar. Van a bajar. Jugarán a Rotherham la próxima temporada». Convencido de que fue el momento del gerente portugués en Old Trafford, O’Hara sugirió que la repetición de Ole Gunnar Solskjaer, quien fue despedido por Besiktas el mes pasado, podría ser un paso positivo para United.

Antes de su victoria sobre Burnley, el experto compartió sus pensamientos sobre Sky Sports News: «Ole Gunnar Solskjaer no es el peor grito del mundo. Puede entrar, puede obtener un gerente de StopGap, gerente interino, jugadores nuevamente.

«Creo que Ole Gunnar Solskjaer, si lo recuperas, vuelve a la formación que jugaron antes, vuelven a poner a los jugadores de nuevo, dales un poco de libertad, y creo que podrían calmar todo».

Rene Meulensteen

El ex entrenador del primer equipo se quejó de la inflexibilidad de Amorim con su filosofía de fútbol y declaró que si los pobres resultados persisten, el jugador de 40 años antes de Navidad podría enfrentarse.

En una conversación con Betvictor de las apuestas de fútbol, ​​el holandés dijo: «¿Podría Ruben Amorim ser antes de Navidad? Absolutamente, podría serlo. Y creo que si se queda tan terco como es y no mejora los resultados, no continuará ganando, entonces ciertamente no hay otra forma que el club para tomar una decisión».

Si Amorim dejó el club, Meulensteen sugirió que el regreso de Michael Carrick a United. El ex centrocampista de Inglaterra ha estado desempleado desde su renuncia de Middlesbrough a principios de este verano.

También se dio cuenta: «Michael Carrick es quizás la opción obvia si Ruben Amorim tiene que irse. Por supuesto, Michael Carrick todavía conoce a bastantes jugadores que estaban allí cuando estaba allí. Así que todavía tiene buena información interna. Claramente conoce el club. Sabe lo que se espera del club».

Feto de la pierna

El ex guardián dijo que la renuncia de Amorim era la de pensar en Old Trafford (Imagen: YouTube/Fozcast – The Ben Foster Podcast)

Foster, de 42 años, reconoció que la idea de desestimar a Amorim se ha tenido en cuenta durante algún tiempo, dado el rendimiento del equipo la temporada pasada, pero aún no se ha tomado una decisión. El ex arquero alternado aconsejó al gerente que cambiara su estrategia si espera más felicidad.

En su podcast Fozcast dijo: «Ha estado retumbando durante mucho tiempo. Nadie realmente quiere unirlo [sacking Amorim] Pero garantizo que si tienen ocho puntos y después de ocho juegos todavía están en posición 14, alguien tiene que apretar el gatillo.

«No puede continuar así. Hace casi un año desde que lo logró y se ha demostrado que no funciona. Entiendo que quiere jugar ese sistema, pero si no tienes los jugadores, no puedes jugarlo. Ciertamente, solo juegas a tus mejores jugadores en su mejor posición, porque entonces obtendrás lo mejor de ellos».

Chris Sutton

El ex delantero del Chelsea sugirió que las malas pantallas sin reversiones y los resultados que United continúa entregando, eventualmente Jason Wilcox, director de fútbol de United, se irá con poca opción, pero para decidir sobre el destino de Amorim.

«Creo que el Manchester United ahora tiene problemas reales», dijo Sutton en el club del lunes por la noche del BBC Five Live. «¿Cuánto tiempo está a cargo? ¿Es su equipo ahora? Sí, eso es todo. ¿Está en el trabajo?

«Si va a ser tan terco y no está dispuesto a cambiar … si se adhiere a este sistema y no funciona, entonces me temo que Jason Wilcox y la Hierarquía de Man Utd tomarán una decisión basada en las actuaciones que hemos visto esta temporada.

«¿Cuál es la ambición de Man Utd esta temporada? Realmente no lo sé, pero el hecho de que ya están fuera de una taza y no hay fútbol europeo … la presión es buena y realmente encendida».

Gary Pallister

Gary Pallister afirmó que habrá paciencia en torno a la posición de Amorim

Amorim tiene una terrible tasa de victoria del 26% en United con solo ocho triunfos en 31 partidos de la Premier League bajo su guía. Independientemente de las estadísticas terribles, Pallister permaneció determinó que la paciencia prevalecerá sobre las perspectivas de Amorim, de las cuales afirmó que no sería dañada por su derrota contra la ciudad.

Solo para Las noticias de la tarde de ManchesterEn colaboración con el sitio de juegos de azar en línea, la leyenda del United dijo: «No creo que afecte su futuro en este momento. [Matheus] Cunha, sin Mason Mount … Cunha, creo, trae un poco de personalidad y carácter para el equipo.

‘Creo que Mason fue desesperadamente bueno para hacerlo bien. Creo que comenzó [the season] Bueno. Y luego ambos los perdemos por lesiones. Creo que habrá paciencia. Todos lo pondrán debajo de la bomba por sostener tres en la parte posterior.

«No es lo que hacen muchos equipos. Y cuanto más tiempo llegue, y cuanto más luchamos con él, más se hacen preguntas».

Gary Neville

Gary Neville ha detallado lo que es la próxima colisión de United contra Chelsea (Imagen: Gary Neville Podcast/YouTube)

El ícono de Old Trafford enfatizó que Amorim debería actuar rápidamente después de un comienzo de temporada menos impresionante. Con United Songishing cerca de la zona de descenso en solo cuatro juegos, Neville reconoció en su podcast que su próximo partido contra Chelsea es crucial para el mandato de Amorim en el club.

Después del Derby Neville, Neville comentó sobre el podcast de Gary Neville: «Ruben Amorim va a estar bajo una gran presión, va a estar bajo una gran presión, el Manchester United es 14 en la competencia.

«Están solo unos pocos juegos, son cuatro juegos, pero la próxima semana, mientras el Manchester United pierde y van al 15 o 16º y son cinco juegos, antes de que te des cuenta, estamos en octubre y el Manchester United está en la mitad inferior de la mesa y ahí es donde no pueden estar, con una preferencia.

«Quizás son séptimos, octavos, noveno, pueden estar en tales posiciones, pero no pueden estar en la mitad inferior de la mesa, por lo que debe haber un cambio bastante rápido, y la idea del gerente debe aterrizar muy rápidamente con los jugadores».

Explicación de Jeff

Amorim ha sido sincero acerca de que posiblemente salga de los Estados Unidos, como la propiedad y los partidarios que pierden la confianza en sus capacidades para ofrecer resultados. El antiguo fútbol el sábado -Gastheer reconoció los comentarios de Amorim y confesó que cree que existe una oportunidad real de renunciar.

«Creo que hay una posibilidad», dijo la posición de TalkSport. «Creo que se veía bastante desilusionado y algunas cosas que dijo, me dice que está bastante desilusionado. Están jugando Chelsea este fin de semana, pero no estoy seguro de si los jugadores están comprando [the system]. «

Alan Shearer

La leyenda del Newcastle también enfatizó el aparente desacoplamiento entre el escuadrón de United y el enfoque táctico de Amorim. Después de la victoria del comandante 3-0 de la ciudad el fin de semana, Shearer enfatizó que Amorim no puede soportar otra fuerte derrota cuando se enfrenta al Chelsea.

En una conversación con Betfair, dijo: «No creo que puedan permitirse ser derrotados nuevamente este fin de semana. Si lo fueron, debes temer lo que sucederá para el gerente. Algo debe mejorar rápidamente.

«Man United no puede quedarse atascado en el 14/15/16 en la Premier League. Hasta ahora no ha habido mejoras en el que no puede continuar con lo que han gastado. Se trata tanto del gerente como de los jugadores, pero creo que hay mucho en el sistema y, a pesar de lo que dice el gerente, no cambiará sus formas, él permanecerá con ese sistema.

«Él morirá en su espada o obtendrá el éxito que necesita. En este momento se ve realmente negativo, y no creo que muchos de esos jugadores sean adecuados para el sistema».