Manchester City acordó un acuerdo de préstamo con Everton para Jack Grealish, con una opción de £ 50 millones para que la mudanza sea permanente el próximo verano.

Es un movimiento que parece encajar en todas las partes con Grealisk que se cayó de la gracia en el Etihad y necesita un movimiento para rediseñar su carrera en un año de la Copa Mundial, mientras que Everton y David Moyes han perseguido caras frescas durante todo el verano y han dejado sesiones de firma emocionantes antes de su movimiento.

Grealish, de 30 años, el próximo mes, se espera que complete su movimiento antes del fin de semana de apertura de la temporada de la Premier League, donde podría debutar en un partido de lunes por la noche contra Leeds United. Entonces, ¿cuáles son los planes de Everton para un jugador que desempeñó un papel importante en la triple campaña de la ciudad, pero desde entonces no ha sido posible recuperar esas alturas? Hablamos con el corresponsal del Everton del Everton del Liverpool Echo, Joe Thomas para el Lowdown.

¿Ves esto como una parte inteligente de la comunidad empresarial para Everton?

«Grealisk es un jugador que aumentará inmediatamente la calidad en el equipo del Everton y debería ayudar a resolver los problemas creativos a largo plazo del club, problemas que continúan con la pretemporada.

«También causará emoción en las gradas y un zumbido en el vestuario, los cuales deberían ser bienvenidos después de un verano en el que la revisión de Everton ha sido más lenta de lo previsto.

«Si él será una parte inteligente de la comunidad empresarial es una pregunta difícil de responder antes de que termine la ventana de transferencia. Aunque agregará una nueva dimensión al ataque de David Moyes, la mejora potencial que implica no se abordan como otras áreas del equipo.

Everton is lacking in specialized options on the right, in defense and attack. The plan, as it has been all summer, is to tackle that in the transfer market. If Everton achieved that, then Grealandh becomes the icing at the top of a major summer.

¿Cómo encaja y al lado del campo en Everton?

«Aunque el talento del Grealisk allí no hay duda, ha habido preguntas sobre dónde encajaría durante los enlaces que existieron durante todo el verano. Everton es fuerte en dos áreas, en el medio y en las opciones de ataques a la izquierda. Iliman Ndiaye tiene el más cómodo. Everton fue el Everton la temporada pasada y, mientras iba a ver la derecha de la derecha.

«El primer fichaje de verano de Everton, Carlos Alcaraz, fue excelente en 10 cuando llegó a préstamo la temporada pasada, pero luchó cuando fue forzado, mientras que la llegada de Kiernan Dewsbury-Hall significa que Everton quería tener serias opciones en las regiones de Graalis para ocupar, donde Dwight McNeil también disfrutó.

«El ajuste de esos jugadores será un desafío, pero este es un equipo que ha sido privado de profundidad durante tanto tiempo. Con demasiada frecuencia Everton se borrará de la fase final cuando los oponentes han causado la calidad que no pudieron igualar del banco. La llegada de Grealish le daría a Moyes la oportunidad de refrescar y rotar su ataque en enero».

¿Cuál ha sido la reacción de la base de fanáticos?

«La reacción de la base de fanáticos es abrumadoramente positiva. Hay algunas preocupaciones sobre dónde encajará y si el club carga a los jugadores en un área de poder existente, pero la esperanza es que Moyes tenga un plan y que un equipo se reúna repentinamente que corresponde a la ambición presentada por el nuevo estadio».

¿Pueden Moyes y Grealisk encajar bien?

«La esperanza es que los intereses de Grealish y Everton se coordinen. Necesita la oportunidad de encontrar forma y respirar una nueva vida en su carrera internacional para la Copa del Mundo, mientras que Everton quiere un pedazo de magia que lo vio tener éxito cuando inicialmente llegó a la ciudad. Esto podría ser un beneficio para todos».

¿Ves al Everton aprovechando su opción de £ 50 millones?

«La opción parece un poco alta para que Everton se tome en serio, si soy honesto. Si Everton sube a la mesa y mantiene un ataque en los lugares europeos, la mayoría de su inversión debe estar en jugadores más jóvenes que puedan crecer con el club y cuyo valor aumentará a medida que el blues mejore. Incluso si Grealis es excepcionalmente, £ 50 millones serían £ 50 millones.

«Por ahora, el enfoque está en esta temporada. Si Grealisk está lo suficientemente bien como para hacer que el club considere que el trato sea permanente por ese precio, todos deben estar felices».