5 actualizaciones que hacen que el gerente de fútbol 26 sea el esfuerzo para organizarse

Football Manager 26 es la mayor actualización en la historia del juego, por eso.

Football Manager 26 llegará a PC y Mac el 4 de noviembre de 2025. (Imagen: Sega)

Después de que el desarrollador Sports Interactive el año pasado se perdió el episodio de Football Manager del año pasado, es probable que los fanáticos estén a punto de caer para un nuevo juego en la serie. Con los jugadores obligados a quedarse con el mismo título durante dos años consecutivos, la anticipación de Football Manager alcanza 26 fiebre, especialmente ahora que está a un poco de más de un mes del lanzamiento el 4 de noviembre de 2025.

Si está a la altura del bombo, Jugador de fútbol 26 Se espera que se compare una actualización importante con los títulos anteriores de la serie. Conducir la mayoría de los cambios nuevos es un intercambio a un nuevo motor, donde el juego ahora usa la unidad en lugar de su propio motor de coincidencia que los deportes interactivos usaron anteriormente.

Lanzar una serie completa de funciones de calidad de vida en más una serie de nuevos aditivos muy impresionantes, Jugador de fútbol 26 Será la mayor actualización del juego en años. Aquí hay una descripción completa de algunas de las funciones más grandes a esperar en el próximo juego.

Premier League totalmente con licencia

La Premier League ahora tiene una licencia completa en Football Manager 26. (Imagen: Sega)

Por primera vez en la historia de la serie, Football Manager contendrá una interpretación totalmente licenciada de la Premier League. Eso significa que cada equipo tiene los kits correctos, logotipos, fotos de jugadores e incluso el trofeo correcto del verdadero negocio.

Este es un gran paso adelante para la serie, de modo que se elige la inmersión al siguiente nivel. Los jugadores ya no tienen que hacerlo con la imaginación del kit de su equipo favorito y pueden recostarse y disfrutar de su Fantasy Premier League que juegan exactamente como les gustaría.

Fútbol de mujeres

El fútbol femenino finalmente llegó a Football Manager 26. (Imagen: Sega)

Otra enorme adición a Football Manager 26 es que el fútbol femenino ahora estará completamente integrado en el juego. Más de 35,000 jugadores tienen la punta de los dedos dentro de los jugadores junto con sus respectivos clubes.

Sports Interactive también tiene animaciones ajustadas, mercados de transferencia, estructuras de competencia y reglas adaptadas que coinciden con las competiciones de fútbol para las mujeres. Puede haber pasado mucho tiempo, pero es una nueva adición fantástica para la serie de larga duración.

Experiencia mejorada de la jornada

La iluminación y las imágenes de Football Manager se han revisado para FM26. (Imagen: Sega)

Muchos jugadores finalmente omiten la experiencia de la jornada por bucear en la táctica de las tácticas y la transferencia de jugadores, pero el gerente de fútbol 26 les da a los jugadores una razón para quedarse todo. Las nuevas animaciones contribuyen a un movimiento de jugadores mucho más realista, lo que resulta en juegos mucho más agradables y creíbles de ver.

Todos los estadios también han tenido un gran aumento en su fidelidad visual con una iluminación mejorada para dar vida a estos lugares. Todo esto se hace al conservar los bajos requisitos del sistema que los fans de fútbol aman, ya que puede ejecutarse en PC y Mac con tan solo un antiguo procesador Intel I3 y una tarjeta gráfica GTX 960.

Alentar

Fmpedia es una nueva incorporación para Football Manager 26. (Imagen: Sega)

Para el no inteligente, el gerente de fútbol puede ser un juego intimidante para ingresar, especialmente si no estás completamente en casa debido al mundo del fútbol. Desarrollador Sports Interactive ha desarrollado una función que sin duda será esencial para los recién llegados, pero también útil para los veteranos experimentados: Fmpedia.

Si actúa un glosario y guía en el juego, los jugadores pueden buscar ayuda sin dejar la ventana del juego, una visión de ciertos términos y la mecánica del juego. Es genial ser tanto para aprender las cuerdas y la mecánica de refinación porque obtienes varias temporadas de profundidad.

Funcionalidad de salvación cruzada

Hablando sobre varias temporadas, Sports Interactive sabe que los jugadores probablemente tengan una serie de archivos de guardado particularmente carnosos de Football Manager 23 y 24. Con eso en mente, se asegura que esos archivos de almacenamiento se puedan importar a Football Manager 26 cuando se lanza.

Esto significa que puede disfrutar de todas las competiciones de fantasía que ha acumulado en los últimos años con todos los nuevos beneficios visuales y de juego que trae Football Manager 26. No es necesario comenzar de nuevo, aunque esa opción es, por supuesto, para los recién llegados.