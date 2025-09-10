16 jugadores podrían perderse Man City v Man United como una explicación de lesiones de Omar Marmoush

Manchester City y Manchester United se enfrentan cuando la Premier League regresa y la suya no tiene lesiones por las lesiones para Pep Guardiola y Ruben Amorim para competir con

Omar Marmoush fue planeado para un escaneo el miércoles (Imagen: Ayman Aref/Nurphoto a través de Getty Images)

El descanso internacional casi está hecho y desempolvado y ahora se puede hacer la atención a The Big: el Derby de Manchester.

Pep Guardiola y Ruben Amorim no habrán puesto sus ojos en el juego del domingo en el Estadio Etihad, en el que ninguna de las partes ha alcanzado el comienzo perfecto de la Premier League.

City está actualmente a un punto detrás de United después de la apertura de tres juegos, donde el equipo del entrenador catalán ya ha registrado dos derrotas.

Y el descanso internacional, Guardiola ha ofrecido pocos favores Omar Marmoush Ser obligado a partir del campo solo nueve minutos en el partido de clasificación de Egipto contra Burkina Faso.

La estrella atacante estaba en el lado receptor de un desafío fuerte e inicialmente trató de jugar, pero finalmente sucumbió a su problema y fue juzgado como un «botón de rodilla».

Una declaración egipcia de la FA dijo: «El Dr. Mohamed Abou El-Ela, el médico del equipo nacional de fútbol de Egipto, confirmó que Omar Marmoush ha sufrido un ligamento de rodilla que se está dando cuenta durante el partido de hoy contra Burkina Faso en la octava ronda de las calificaciones de la Copa Mundial de 2026.

Otra actualización, publicada por City, fue: «Manchester City FC puede confirmar que Omar Marmoush sufrió una lesión en la rodilla mientras estaba en el servicio internacional en Egipto el martes por la noche.

«Los primeros resultados en un escaneo que se realiza en Egipto indican que no estará disponible para el Derby de Manchester el domingo, y ahora regresará a Manchester para obtener más revisión y para comenzar su rehabilitación».

Ese puede ser simplemente el comienzo de los problemas de la ciudad, dependiendo de si las partes de las estrellas lesionadas son adecuadas para regresar a United a tiempo después de sus propios problemas.

Abdukodir Khusanov Se perdió los asuntos internacionales de Uzbekistán con una lesión en la pantorrilla que lo había puesto fuera de juego durante dos semanas, mientras que John Stones entrenó con Inglaterra antes de salir del grupo el viernes después de que no había superado una pequeña lesión muscular.

Rico Lewis Y Nico O’Reilly Ambos se retiraron de Inglaterra menores de 21 años y Rayan Ait-Nouri No viajé para jugar con Argelia.

La conferencia de prensa de Guardiola ve actualizaciones sobre Como Gvviol, Savinho, Marcus Bettinelli Y Phil FootQuién podría regresar, pero tendrá que demostrar su disposición a una de las luminarias más intensas de la temporada. Rayan Cherki Y Mateo Kovacic Permanecer ausencias a largo plazo, mientras Phillips de Kalv Es poco probable que aparezca.

Sin embargo, Amorim no está exento de sus propias preocupaciones. Diogo dalot Extraído del campamento internacional de Portugal cuando la Federación de la Nación informó que el defensor sufría de «incomodidad muscular».

Matheus cunha No estaba disponible para Brasil después de una lesión en los isquiotibiales contra Burnley, pero hay cierta esperanza de que el problema no sea tan malo como se temía.

«Qué entorno tan increíble, es genial estar aquí», escribió Cunha en Instagram la semana pasada. «Volveré pronto, siempre con alegría y gratitud. Gracias por todos los mensajes».

Monte Masón También tomó un problema en la victoria sobre los Clarets, con una actualización que probablemente aparecerá antes del partido de fin de semana, porque el jugador de 26 años ha comenzado todos los partidos de la Premier League hasta ahora.

Lisandro Martínez No durará y probablemente no regresará antes de finales de octubre, mientras continuará rehabilitando la lesión de la rodilla que sufrió la temporada pasada.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.