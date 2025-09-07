15 jugadores pudieron Miss Man City vs Manchester United en medio de una lesión nerviosa

Las últimas noticias de fútbol de Manchester como la Premier League regresan el próximo fin de semana con una explosión con el Derby de Manchester en el Estadio Etihad.

Matheus Cunha es una lesión, dudas para el Manchester United para la colisión de la Premier League contra Man City. (Imagen: Getty Images)

Tanto el Manchester United como el Manchester City tienen una serie de dudas de lesiones antes de la colisión de la Premier League el próximo fin de semana.

La competencia se lleva a cabo en el Etihad Stadium el domingo por la tarde (las 4.30 pm comenzaron) con ambos equipos que buscan uno en sus rivales para llegar a principios de la temporada. United entra en el juego después de haber lanzado 3-2 ganadores sobre Burnley, mientras que City querrá recuperarse de una decepcionante derrota por 2-1 contra Brighton en su última salida.

Antes del juego, tanto Ruben Amorim como Pep Guardiola podrían enfrentar una espera nerviosa sobre cómo puede ser su equipo en términos de lesiones.

United tiene dudas de lesiones sobre cuatro jugadores, con el defensor Lisandro Martínez Ciertamente excluido mientras continúa recuperándose de una grave lesión en la rodilla.

Amorim sudará sobre la idoneidad de la firma de verano Matheus cunha. El atacante fue Forzado en la primera mitad De la victoria 3-2 el fin de semana pasado en Burnley en Old Trafford.

Más tarde se retiró del equipo brasileño para el actual descanso internacional. Pero el jugador ha dado lo que se puede ver Una actualización positiva en las redes sociales .

En su historia de Instagram, compartió una imagen de sí mismo en una bicicleta de práctica junto a una leyenda que decía: «El tiempo está volando», con un reloj y emoji de dinamita.

Se desconoce cuán grave es la lesión y si lo excluye en el próximo fin de semana para el Derby de Manchester.

Cunha no fue el único jugador que recibió una lesión en el partido contra Burnley, donde Amorim también reveló que Monte Masón Jugó con una lesión.

«Era difícil perder a Cunha y Mason Mount, porque Mason Mount jugó durante 30 minutos con una lesión», dijo. «Estoy preocupado por eso porque son muy importantes para nosotros. Lo veremos».

Parece que es un juego de espera para United y Amorim, donde el equipo también ha dado una nueva lesión con full-back Diogo dalot Retirar del servicio internacional con Portugal.

En una declaración La Federación de Fútbol Portuguesa dijo: «El jueves» Nuno Tavares fue llamado al equipo senior nacional para reemplazar a Diogo Dalot.

«El internacional, que juega para el Manchester United, se quejó de la comodidad muscular y fue liberado por la Unidad de Salud y Performance. Nuno Tavares, de 25 años, un jugador de Lazio, se une al equipo nacional en Ereván, que viaja desde Roma a la capital de Armenia el jueves».

Se desconoce qué tan grave es el problema, lo que hace que el defensor en duda para el partido contra City.

Antes del regreso de la Premier League, no solo está unido con lesiones antes de la competencia. El equipo de Guardiola podría perderse no menos de 11 jugadores antes del juego en el estadio Etihad.

Ciudad estará sin Rayan Cherki Quien se perderá en los próximos dos meses después de una lesión en el muslo. También estarán sin centrocampista Mateo Kovacic defensor Como el gvvioolguardián Marcus bettinelli y mediocampista Phillips de Kalv.

Sin embargo, existe la esperanza de que Salvaje Puede volver después del descanso internacional. Guardiola, sin embargo, puede esperar algo nervioso para el estado de Abdukodir Khusanov.

El jugador de 21 años resultó herido en la fase final de la derrota contra Brighton y las pruebas revelaron que él puede estar fuera por dos semanas Después de la retirada del equipo de Uzbekistán por el descanso internacional.

Hay dudas al respecto Rico LewisCon el defensor que se retira de la obligación U21 de Inglaterra durante el descanso internacional. A pesar de jugar contra Brighton Rayan Ait-Nouri se ha retirado del servicio internacional con Argelia debido a una lesión en el tobillo.

Nico O’Reilly Es otro jugador que se ha retirado del servicio internacional. El mediocampista se retiró del equipo U21 de Inglaterra con una lesión desconocida.

Después de comenzar los tres partidos de la Premier League para City esta temporada, Defender es esta temporada John Stones Extraído del equipo de Inglaterra como medida de precaución. Fue descrito como ‘problemas musculares pequeños’ por el jefe de tres leones, Thomas Tuchel.

Phil Foot Es la última lesión en la ciudad. El atacante estaba en el sofá para el juego contra los Spurs, pero nuevamente fue omitido del equipo por la derrota contra Brighton. Se puede ver si regresa antes del partido contra United.