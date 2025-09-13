12 jugadores pudieron perderse Man City vs Man United Derby después de una nueva lesión de cuatro veces

La última lesión en el Manchester City y el Manchester United por su colisión de Derby después de las actualizaciones de la conferencia de prensa de Pep Guardiola y Ruben Amorim

Matheus Cunha es uno de los muchos jugadores unidos a Miss Manchester City vs Manchester United por lesión (Imagen: (Martin Rickett/PA -wire)))

Pep Guardiola y Ruben Amorim han confirmado que serán el domingo por la tarde sin varios jugadores importantes para el Derby de Manchester en el estadio Etihad.

Manchester United tiene menos preocupaciones, pero la mayoría son problemas relativamente nuevos con Matheus cunha Y Monte Masón Ambos obligados a perder peso en la victoria 3-2 sobre Burnley hace casi catorce días mientras Diogo dalot Extraído del equipo de Portugal.

El trío no está disponible por Amorim para el viaje por la ciudad y se ha convertido en miembro Lisandro Martínez En la sala de tratamiento en Carrington.

«Están fuera para este juego, no sé cuánto tiempo llevará», dijo en una conferencia de prensa el viernes. «Necesitamos que estos muchachos sean un equipo competitivo. Tenemos muy buenos jugadores que quieran jugar, por lo que seremos competitivos el domingo. Pero están fuera».

Empujó cuánto tiempo podrían haber estado fuera de los tres jugadores, Amorim agregó: «No quiero decirlo. Si hablas con Cunha afuera, él dirá que puede jugar este juego. Empujan muy duro».

Mientras tanto, Guardiola parece ser para City, para varios jugadores importantes, pero también puede dar la bienvenida a un trío importante. Comenzando con las noticias positivas, Josko Gvardiol y Savinho regresaron recientemente a la capacitación y, por lo tanto, pueden ocurrir, mientras que se espera que Phil Foden esté disponible.

El descanso internacional de septiembre, sin embargo, no fue aparentemente amigable con Guardiola, con Omar Marmoush estar herido mientras juega para Egipto solo unos días después John Stones se vio obligado a retirarse del equipo inglés. Las Stadsbaas dieron actualizaciones sobre ese dúo y también confirmaron a otros miembros en el LetelsLijst.

«Omar está herido. Rayan Ait-Nouri» Rayan Cherki [is injured]. El resto está bien «, dijo el viernes». Las piedras también son dudas. No es un gran problema, pero es una duda para el domingo.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo podría perder Marmoush, Guardiola reveló: «Tenemos que hacer las últimas pruebas. Unas pocas semanas. [October] Estará listo para las vacaciones internacionales. «

De tal como Mateo Kovacic, Marcus Bettinelli, Kalvin Phillips Y Abdukodir Khusanov Su recientemente herido, pero el último dúo podría estar disponible después de que se representara en el entrenamiento.