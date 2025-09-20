11 jugadores pudieron perder la colisión crucial de Man City con el Arsenal, como revelaron las últimas actualizaciones

Arsenal y Manchester City están en la campaña de la Premier League el domingo por la tarde, con los Gunners que organizan a los ciudadanos en el Emirates Stadium y mucho en juego

Se espera que Omar Marmoush pierda la competencia más importante de Man City con el Arsenal debido a una lesión. (Imagen: Marc Atkins/Getty Images)

Manchester City tiene algunas dudas de lesiones antes de la colisión de la Premier League del fin de semana contra el Arsenal este fin de semana.

City está en la octava posición en la mesa de la Premier League después de dos victorias y dos derrotas en los primeros cuatro juegos de la temporada. Sin embargo, tomaron un refuerzo moral de la victoria por 3-0 sobre los rivales del Manchester United en su última salida.

Los oponentes del Arsenal han logrado tres victorias y solo han sufrido una derrota por su inauguración de cuatro juegos de la temporada. Actualmente ocupan el segundo lugar en el ranking de la Premier League, con tres puntos con el Liverpool de la mesa.

Mirando hacia la colisión, ambas partes luchan con problemas de condición física y crean diferentes preguntas para la reunión.

City ha recibido noticias de bienvenida con el defensor John Stones, quien se espera que esté disponible para la selección. El defensor participó en la capacitación esta semana, aunque fue omitido del equipo el jueves por la noche contra Napoli.

Diferentes jugadores siguen siendo dudosos para la selección. Ala Rayan Cherki estará en la mesa de tratamiento por un poco más de tiempo con un problema de muslos mientras Omar Marmoush Se espera que regrese para la ventana internacional, aunque la colisión del Arsenal puede llegar prematuramente.

Mediocampista Mateo Kovacic está en una posición similar si continúa su recuperación de una queja de Aquiles. Phillips de Kalv Aún no ha registrado esta campaña debido a un problema idéntico.

Rayan Ait-Nouri Representa un regresador potencial. El jugador caminó un solo golpe durante el partido del Tottenham, aunque no se espera que el revés lo ponga de lado mucho más.

El Arsenal ciertamente perderá víctimas a largo plazo Gabriel Jesús Y Kai Hvertzquienes continúan su rehabilitación de sus respectivos problemas de lesiones. También hay serias dudas sobre el trío de Ben blanco» Bukayo deY Martin Ødegaard«

Durante su información sobre los medios de comunicación para la competencia, el gerente del Arsenal, Mikel Arteta, reveló: «Si hay una oportunidad, será después de la sesión de mañana porque aún no han hecho nada, por lo que tendremos más información mañana».

Continuó: «Todo ha cambiado para ellos hasta ahora, y todavía hay algunas cosas que borrar, y mañana tenemos más información o son parte del equipo, tienen la oportunidad de ser parte del equipo o no».

La incertidumbre rodea al defensor William SalibaLa disponibilidad para comenzar la competencia, a pesar de que se menciona en los reemplazos de la reunión de la Liga de Campeones el martes por la noche con Athletic Club.

«Miremos. Por supuesto que enseñó una lesión», dijo Arteta. «Le hizo muy bien estar disponible para el último juego. Realmente lo presiona, por lo que decidiremos mañana cuál es el mejor comienzo».

Las noticias positivas, sin embargo, se destacaron cuando el gerente del Arsenal confirmó que el delantero Viktor Gyokeres y el mediocampista Mikel Merino estarían en forma después de los campeonatos que se mantuvieron durante los brazos a mitad de semana.

