Guardar semillas en la finca: desarrollar resiliencia

Los agricultores experimentados entienden que guardar semillas de sus cultivos es una estrategia comprobada de ahorro de costos. Guardar semillas de sus plantas más productivas o distintivas les da una ventaja para la próxima temporada de crecimiento. Para las variedades nativas y tradicionales, esta práctica se vuelve esencial y no opcional.

Muchas plantas tienen un profundo significado cultural, entrelazado con la historia de las comunidades que las han cultivado durante generaciones. Para las personas que buscan reconectarse con su herencia ancestral, especialmente aquellos que se sienten desconectados de sus raíces culturales, estas semillas y las plantas que producen brindan un vínculo tangible con su pasado.

A medida que el cambio climático se convierte en una preocupación cada vez mayor, seleccionando y guardando semillas que puedan lidiando con extremos permite que algo crezca cuando las condiciones son inestables e impredecibles.

¿Por qué guardar semillas?

Además de los ahorros obvios que supone cosechar y plantar sus propias semillas, también conserva las semillas que funcionan mejor en sus condiciones específicas, lo que garantiza una cosecha futura más exitosa y ya adaptada. Este concepto a menudo se denomina agricultura autóctona.

Si aspira a ser criador, guardar semillas es esencial para su práctica. Quieres tener suficiente para crecer planta recién cultivada que creaste. También querrás tener algunos para regalar si descubres que tus esfuerzos tuvieron éxito.

Sin embargo, es importante conocer las leyes que rigen la conservación de variedades patentadas. También puedes tener cuidado al guardar híbridos porque es posible que sus descendientes no coincidan con la planta madre.

Cómo guardar semillas

Cada planta tiene diferentes necesidades de conservación de semillas. Conocimiento cómo guardar las semillas más comúnmente cultivadas es una buena habilidad para tener. Los granos requieren ciertos pasos de limpieza, mientras que las frutas carnosas tienen un método de extracción completamente diferente.

Otra consideración importante: ¿se reproducirán fielmente a su raza? si lo intentas criando nuevas variedadesguarda esas semillas. Si estás intentando preservar una planta más vieja, utiliza otra forma de propagación para mantener esa línea genética.

Mantenga todas las semillas en una. sobre o contenedor. La mayoría se conservará durante algunos años si se mantiene alejada de los elementos.

tomates y pimientos

Al final de la temporada, guarda la última fruta para guardar semillas. Sácalos de las partes carnosas de tu tomate o pimiento favorito (o de la nueva variedad que cultivaste). Coloque toda la parte carnosa con las semillas adheridas en un frasco de vidrio y sumergirlo en agua. Luego cubra con la tapa y colóquelo en un lugar fresco y oscuro durante tres a cinco días.

Todos los días, retira un poco de pulpa del frasco y agítalo. Esto suelta las semillas de la pulpa y las fermenta. La fermentación previene enfermedades transmitidas por las semillas y elimina los inhibidores de gérmenes que ocurren naturalmente. Una vez transcurridos los tres a cinco días, cuela el líquido y enjuaga la pulpa restante de las semillas.

Secarlos en un trozo estopilla o un toalla de papel. Si usa papel, asegúrese de que las semillas no se peguen al papel moviéndolas cada pocas horas. Luego guárdalos cuando estén completamente secos.

cucurbitáceas

Las calabazas son un cultivo importante debido a su popularidad, facilidad de cultivo y su larga e histórica historia con los pueblos indígenas de las Américas. Las variedades de verano son abundantes y crecen rápidamente, mientras que las de invierno requieren un poco más. desarrollar, cicatrizaciónY almacenar adecuadamente.

Una vez que las hayas cultivado para la temporada, retira las semillas de un espécimen maduro y lavar la carne. Luego colóquelos sobre una gasa o toallas de papel hasta que estén completamente secos. Si eliges una toalla de papel, recuerda moverlas para que no se peguen. Entonces guárdalos.

Brassicas, tubérculos y lechugas

A diferencia de los dos últimos cultivos, es necesario dejar que las verduras y los tubérculos crezcan hasta convertirse en semillas antes de cosechar. La mayoría son bienales y completan su ciclo de vida en unos pocos años en lugar de un año, como lo hace la calabaza. Una vez que hayan hecho lo suyo para la temporada, deje algunas plantas en su lugar.

Déjalos permanecer en el suelo para cubrir el área donde están creciendo. Después de algún tiempo florecerán y proporcionarán algo de alimento a los polinizadores y insectos beneficiosos. Actúan como una especie de cobertura del suelo que aumenta la biodiversidad y previene las malas hierbas y la erosión del suelo. Después de una polinización exitosa, producen vainas que contienen semillas.

Una vez que estas vainas estén marrones, cortarlos en bolsas de papel. Déjalas en las bolsas unos días y comprueba si las vainas se han abierto. Luego retira los residuos y guarda las semillas.

Girasoles, zinnias y flores cultivadas comúnmente.

Todas las flores son diferentes y tienen diferentes cabezas de semillas con sus propios requisitos de limpieza. Sin embargo, el proceso para los girasoles, las zinnias, las equináceas y el cosmos es similar. Aunque el tiempo que tardan en florecer puede variar para cada persona, espera hasta que las cabezas de las flores estén marrones y el los pétalos se caen.

Corta las cabezas de las plantas y presiónalas suavemente sobre un trozo de papel. Para ver cómo se ve la semilla, observe las semillas restantes en el paquete. Luego sepárelo del material vegetal restante. Para equináceas, usar guantes para proteger sus manos de las espinas afiladas de las cabezas de las semillas.

Cereales

Si cultivas avena, trigo y cebada, deberías hacerlo también. cultivarlos en masa tener lo suficiente para disfrutar los frutos de tu trabajo. También tienes algunos pasos más para cosechar y limpiar. El proceso suele implicar trillar los granos y separar la paja de la semilla, o de la cáscara que la protege, antes de la cosecha.

Para esto necesitarás una estación y probablemente querrás realizar el proceso en algún lugar alejado de tu hogar. Esto evita un gran desorden que es difícil de limpiar. Con el tiempo, los agricultores han desarrollado diferentes métodos para hacerlo. Algunos involucran pisar muy fuerte en los granos, y en algunos hay maquinas.

Utilice el método que mejor se adapte a su negocio. Después de darles suficiente tiempo para que se sequen, guárdelos en un área con buena circulación de aire. Colócalos en frascos cerrados en un lugar fresco y oscuro. Para obtener mejores resultados, vuelva a sembrarlos dentro de unos años.

Hierbas nativas

Para el algodoncillo, espere hasta que las vainas estén doradas y ligeramente abiertas. Luego córtalos y separa las semillas del material esponjoso. Para Penstemon, Atrapa la vaina de la semilla antes de que se abra.. Utilice una estrategia similar a la utilizada para las brassicas.

En el caso de las legumbres, las vainas deben estar regordetas y doradas antes de la cosecha. Esto asegura su viabilidad. Si esperas demasiado, brotarán de las vainas. No espere lo suficiente o no crecerán nuevas plantas.

Los nativos herbáceos y boscosos tienen muchas diferentes ciclos de vida Y requisitos de limpieza. Realmente depende de la planta que estés cultivando y de las condiciones que necesita para germinar. Consulte a un experto local en plantas nativas para determinar el mejor curso de acción.

Arboles frutales

Muchos arboles frutales la crianza no es fiel al tipoporque necesitan polinización para dar fruto. Sin embargo, siempre puedes cultivarlos a partir de semillas extraídas de frutas para ver qué pasa. Si desea ser fiel a su tipo, investigue un poco para determinar si eso es posible con el tipo que tiene.

mangos, guindasmucho árboles de cítricos, aguacatesY higos todos pueden cultivarse a partir de semillas. Sin embargo, es posible que no sean viables mientras lo sean las semillas cultivadas habitualmente. También pasa mucho tiempo desde la semilla hasta el fruto, a menudo varios años. ¡Recuerda esto antes de cultivarlos!